Apple Vision Pro惹網民熱議 讚其集科技大成 亦有人指出兩個缺點｜Apple開發者大會 WWDC正式開鑼，而今年其中一個最受注目的發布自然是全新產品「Apple Vision Pro」蘋果自家的VR裝置；全新產品系列發布之下自然引起廣大網民及果粉熱烈討論；而網民對此新產品的反應亦有不同，有人激讚其集近年科技之大成，亦有人批評其缺點。



網民、果粉齊吹奏Vision Pro 但亦有人持反對意見

Apple Vision Pro一公布即在網上激起千重浪；Apple Vision Pro作為今次蘋果發布會的壓軸公布「One More Thing」，在展示影片中公開了Vision Pro的強大硬件規格及多種功能，包括VisionOS帶來的空間運算、2300萬像素的MicroOLED屏幕、M2晶片、OpticID虹膜用戶識別等等。

Vision Pro功能上的確比起不少市面上的VR／AR頭戴裝置強勁不少。

而Apple公布全新硬件產品如此重磅消息自然引起全球網民熱烈討論；在本地網路論壇連登討論區Lihkg亦已有多個相關帖文，可說是今日網上的焦點。如網民「吊晒全地球」在連登討論區發表帖文「Apple Vision Pro吹奏區」，在撰文之時已有超過20頁回覆。

https://lihkg.com/thread/3409705

有關Apple Vision Pro詳細及WWDC 2023發布會內容整合可見《香港01》科技玩物頻道相關報導：

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另一方面，也有網民「steinwayAndson」發表帖文「Vision pro 注定失敗」，提出Vision Pro的定價實在太高難以入屋普及化；再提出如果教主（Steve Jobs）仍在生的話，會將產品的功能減少同時將售價壓到千多美元左右。或者其論點不是全無道理，不過也引來網民留言調侃「貴不是Apple的缺點而是你的缺點」、「連登又教Tim Cook做生意」等等。

按圖放大網民熱議Apple新產品Vision Pro：



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雖然Vision Pro尚未正式推出，所謂優點缺點亦僅是網民就發布會所見及過往經驗整理而得出的推論，不過大部份反對意見其實都集中在售價之上；因而亦有網民半開笑地說「貴並不是產品的缺點，而是你的缺點」（指你沒有錢買）。也有心水清的網民提出第一代產品通常都有試作成份，售價較高是正常，如果反應良好或蘋果覺得產品仍有潛力，則可以再作改良及量產推出售價較便宜的版本，再指出過去幾年的Apple Watch也是這樣走過來。

Apple Vision Pro究竟使用體驗如何？值不值二萬多元這價位？

另外也有網民擔心其續航力問題，一顆MagSafe只能提供2小時續航力；以及Apple Vision Pro需要電線連接MagSafe無法做到無線頭罩，實際操作體感可能有所不足。電量方面因為MagSafe是外置電池，只要事先準備多顆MagSafe「換電」即可解決問題；但電線方面就暫時只能接受了。

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