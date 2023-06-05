《閃電俠》電影6月15日上映，記者已率先睇完VIP試，可寫包單是近10年最好睇DC英雄電影！所以真的急不及待想買《The Flash》電影的玩具！在這時候！竟收到Hot Toys 於太古城「閃電俠．神速閃現」展覽中率先發售的Cosbaby Q版公仔！



閃電俠+蝙蝠俠 Q版公仔率先閃現

雖然Hot Toys 神物始終是12吋figure，但Q版公仔Cosbaby系列就勝不用等HT慢工出細貨，在電影上映期間已可即買即玩，今次記者收到2款與電影有關的Cosbaby，幫我止止咳：

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蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙｜240位蜘蛛俠登場｜劇情懶人包／新角色介紹

The Flash 閃電俠（夜光版）｜想不到頭大身細的Q版公仔，可以擺到勁型的超光速跑步英姿，全身戰衣都是金屬紅上色，配以半透明黃閃電effect，頭盔上兩條閃電，照完UV燈後有夜光效果！

The Flash 閃電俠（夜光版） （鍾世傑 攝）

尖咀飛躍蜘蛛宇宙展AI自定蜘蛛俠造型｜MK二百台扭蛋機鋪似去日本

Batman 蝙蝠俠1989｜添布頓導、米高基頓演的1989年版《蝙蝠俠》以平行宇宙定位出現在《閃電俠》，電影中滿滿的致敬位睇到全場勁high！要即買Q版公仔止咳，雖然全隻黑麻麻，細心睇其實胸甲、手腳甲、gadget腰帶做到足，正！

Batman 蝙蝠俠1989（鍾世傑 攝）

BANDAI扭蛋機旺角專門店210部機扭高達、龍珠｜閃電俠、蜘蛛俠展

華納100周年｜Tom & Jerry 扮鬼扮馬

原來今年也是華納兄弟100周年，展覽中還會有Superman、搞笑卡通《Tom & Jerry》、華納金蛋《哈利波特》等展區。而場內就會有3款Tom & Jerry Cosplay「蝙蝠俠+小丑」、「超人 Superman」的Cosbaby Q版孖裝公仔，尤其喜歡「Harry Potter」套裝，大Tom穿史萊哲林綠衫、Jerry就穿葛來分多紅衫。

華納100周年Tom & Jerry Cosplay版公仔（鍾世傑 攝）

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尖咀飛躍蜘蛛宇宙展AI自定蜘蛛俠造型

太古城發現蝙蝠基地？

由2023年6月17日至7月9日舉行「太古城中心 ｘ Hot Toys 閃電俠．神速閃現」展覽及期間限定店。展出LED 燈效1:1閃電俠原大雕像，蝙蝠俠武器格納庫及7套道具級1:1蝙幅俠歷代戰衣。還有「電光快拍」互動感官訓練牆小遊戲玩。當然還有Hot Toys 的Pop Up Store發售限定版12吋、各種精品及玩具。

由2023年6月17日至7月9日舉行「太古城中心 ｘ Hot Toys 閃電俠．神速閃現」展覽及期間限定店

蝙蝠俠武器格納庫及7套道具級1:1蝙幅俠歷代戰衣

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太古城中心 ｘ Hot Toys 「 閃電俠．神速閃現」詳情及期間限定店



日期：2023年6月9日至7月9日



時間：星期一至五：中午12時至晚上9時／星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上9時



地點：太古城中心二樓中庭及中橋

