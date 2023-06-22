越來越多Android用家轉投iPhone陣營　除品牌實力外還有這3大原因

CIRP上個月分析了有多少 Android 用戶轉向 iPhone 陣營，現給出了詳細數據。結果顯示蘋果在吸引Android用戶轉用iPhone方面，比Google在讓iPhone用戶轉用Android方面更強。



2022 年 3 月至 2023 年 3 月期間約有 15% 的新 iPhone 客戶來自 Android。近些年Android手機已經有了長足進展，那為什麼還是更多Android用戶轉投iPhone呢？

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首先，iPhone背後有着蘋果公司強大的品牌實力。作為一家全球知名的科技公司，蘋果公司擁有着眾多的忠誠粉絲。這些消費者不僅看中蘋果公司和其產品所代表的品牌形象，更看中它所提供的服務和用戶體驗。因此，無論是面向高端市場還是降價之後進入中端市場，iPhone都能獲得相對穩定的銷量。

其次，iPhone在整體質感和綜合體驗方面表現出色。與Android手機相比，iPhone的參數並不出眾，但是它仍能提供優秀的使用體驗。該機身輕薄，內置的電池容量也不算太大，但是續航表現優秀。拍照能力雖然iPhone 14 Pro系列才升級到4800萬像素，但是可以產生清晰、鮮豔的照片和視頻。此外，搭載的A系列晶片也能保證運行遊戲和各種應用程序的流暢性。

第三，iPhone的系統體驗也非常優秀。蘋果公司的iOS系統簡約而不簡單，UI交互和系統操控邏輯都非常易於理解和上手。此外，由於系統封閉性較高，用戶很少會遇到被釣魚網站釣魚的問題，安全性相對較高。這也使得很多用戶認為，學習iPhone的系統使用並不需要很長的時間，即便是年齡較大或者是初學者也可以輕鬆上手。

最後，還有一些群體購買iPhone的原因，則是由於其代表的身份象徵和虛榮心。以一定的虛榮心來說，使用iPhone可以給人身份更加尊貴的感覺，在社交場合也能獲得更好的口碑和形象。在某些高層次社會群體中，使用iPhone也能讓人更加讚賞並增加交際的機會和機遇。

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