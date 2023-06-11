買手機｜入門級手機選購攻略　核心配置下限必睇　5款機型推薦

當下Android手機，實話實說發展的真實太迅速了，不僅價格打下來了，配置也打上去了。可以說是低價高配就能買到不錯的手機，在我們的幫你選的工具中，也有很多網友諮詢我們1000元錢買什麼手機，今天就跟大家了聊聊如何選購這些入門級的手機。



▼▼▼入門級手機選購攻略▼▼▼

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1）千元機預算最少1500元左右：別用1000元去買手機

很多人買手機就是用來聊天、刷短影片，所以就像買個1000元以下的手機，對於這些用戶，我個人的經驗來勸你，千萬別把手機預算卡死在1000元上。

為何這麼說，因為真正的1000元預算，手機處理器這塊會卡的很死，最良心給你個天璣810，日常用也還湊合，絕大部分會給你配置更低的處理器，買回來到手就卡，真的不是嚇唬大家。

所以，購機預算我建議提升到1500元，到了1500元的預算，這時候你的選擇空間就很大。驍龍695、天璣8100等比較主流的晶片就會出現在選擇區間，這樣的晶片，讓你踏實用3年真沒問題。

所以你是想省500元憋屈3年，還是加500元，爽3年，就看你了。

2）核心配置下限要知道：這幾個參數低於這個配置就別買

現在1500元左右的手機基本上都是能踏實用的住，體驗不錯的手機，而且基本上可以說是閉眼買了，當然如果你有自己的追求，想知道最低限度的配置標準，我也整理出來了，你可以看看作參考。

根據我的經驗來看，基本上，1500元的手機很少有低於這個配置的。

屏幕：分辨率不要低於1920*1080，刷新率最好別低於90Hz；（1500元價位一般能買到120Hz高刷）

電池：容量不低於4500mAh，充電功率不低於30W；（1500元價位5000毫安+67W是比較常見的）

晶片：盡量選擇驍龍695、天璣810及更高型號的晶片；（1500元價位基本能買到比這個更好的處理器）

內存存儲：內存別低於6GB，存儲別低於128GB。 （1500元價位基本能買到部分256GB的空間）

延伸閱讀：6大攻略教你揀啱手機 多鏡頭只是用來湊數 記憶體要幾多先夠用

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3）選擇平台很重要：差價太大有風險

目前手機就小米、oppo、vivo、一加、iqoo、紅米、真我、榮耀等幾個國產品牌知名度比較高，也推薦大家去選擇這些品牌的機型，不要去買一些雜牌機，或者銷量少的機器，出現風險真的是服務差、壞的概率高、售後也不省心。

1500元哪些手機值得買？



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