手機越用越lag的3大原因　教你四個方法揀順暢機　這品牌有保證？

手機已經成為當下大家都離不開的通訊設備，現在手機可以說是衣食住行生活方方面面都離不開的一個工具。但對於不少消費者來說，手機有一個詬病就是越用越卡，而且有時候重新恢復出廠設置，也無法讓手機恢復到出廠狀態，這個到底是什麼原因呢？筆者經過多方打探，總結了以下幾個可能出現的原因。



▼▼▼手機越用越lag的3大原因，再教你揀順暢手機▼▼▼

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1）手機軟件、文件佔用空間越來越多，系統反應速度下降

首先，我們現在手機裏裝幾十個App是非常普通的事情，而且隨著這些App的更新，勢必文件越來越大，越來越複雜，而我們感覺到手機卡，通常是3年以後的事情了，這時候的App更多的是適配最新的硬件，3年前的硬件帶最新的App，勢必兼容性不是最佳的。運行速度沒有3年前的快也是很正常的。

而且App在不斷使用的過程中安裝的越來越多，緩存的數據也越來越多，這些App不僅通過後台佔用運行記憶體，還會緩存出很多文件，增加系統處理的難度。導致手機反應速度下降。

2）系統不斷更新，新系統兼容舊硬件體驗差

雖然這種情況不是100%出現的，但不得不說，目前手機系統的不斷更新就是一把雙刃劍，雖然可以修復bug讓用戶用上新的功能，但從另外一個層面來看，新系統肯定會優先兼容新硬件，你的老手機不能得到完美兼容，手機可能會越升級越卡。

此前iPhone就曾經偷偷幹過這事，通過升級系統，降低CPU主頻，以確保當電池健康度低於80%時，手機不會因電池性能導致突然關機，但這顯然是違背用戶意願的一個行為。

3）硬盤老化，性能下降

有時候即使把手機恢復出廠設置了，感覺手機的性能也沒辦法恢復到巔峰時期的狀態，這是為什麼呢？這有可能是手機的硬盤在不斷的數據擦寫後加上數據越來越多，基於閃存（Flash memory）的特性，導致閃存內執行一次擦寫的時間成本會越來越高造成的。

此外，硬盤隨著使用時間的增加，也可能產生壞塊等情況，都會影響到手機使用的速度。

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告別3年卡頓：如何選擇3年不卡的手機

如何選擇3年甚至四五年都不卡頓的手機呢？目前我認為的方法主要有以下幾個：

第一：選擇iPhone

目前來看iOS在長久使用中還是非常可靠的，三五年除了需要換電池，基本都不太操心卡頓的問題。

第二：購買官方認證的48個月不卡的手機

目前國產已經有官方認證的長時間不卡的手機了，建議擔心卡頓的可以考慮類似的產品。

第三：手機預算最少1500元

3500元性能基本都能完美用幾年，買手機的預算一定要高於1500元，因為1500元以下手機配置都不太行，買回來開機可能就卡。所以建議大家買中等價格的手機，穩定3-5年問題不大。

第四：記憶體買大不買小

無論是RAM還是ROM，建議大家買大不買小，目前閃存價格便宜，1TB的手機已經跌破2300元，性價比很高。建議大家買大點，這樣可用空間不容易被寫滿，也就可以多享受幾年不卡的機器了。

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