越來越少人換手機但價格竟然不降反升　市場走向高端化是主因？

首先，問大家一個問題：你已經多久沒有換手機了？



不論出於什麼原因，大家似乎都不約而同地把換機週期默默延長了。

拿我身邊兩個朋友舉例：

朋友A：平常不玩遊戲、只刷抖音，沒事換甚麼手機呀，有那錢不如吃頓好的

朋友B：三年前買的iPhone 11到現在都不卡，14再強大也和我沒關係

在2023年，很難再看到像iPhone X發布之時，丐版機型也要炒到上萬元的景象了。然而目前的智能手機市場卻「逆市漲價」，性價比機型越來越少，動輒四五千元的「高端」旗艦卻越來越多。

▼▼▼明明買的人越來越少，為何智能手機的價格卻「不降反升」呢？▼▼▼

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一）用品牌高端化吸引高端消費者

隨著技術的發展和消費者的需求升級，智能手機廠商都在打造自己的高端旗艦產品，以提升品牌形象和利潤空間。像前段時間，小米剛剛推出了自家的最高端影像旗艦——小米13 Ultra，首發起售價6499元人民幣！這價格說實在的，比iPhone 14丐版都要貴上500，但結果呢，首銷第一天的就賣斷貨了，小米賺了個盆滿缽滿。

所以，大廠們也是意識到了低端性價比機型不僅掙不到錢，還會因低價減掉的配置丟失了品牌口碑。

你看曾經靠性價比發家的小米，現在賣得比蘋果都貴結果依然被瘋搶，所以羊毛還是出在羊身上啊！

二）品牌被供應鏈死死拿捏，失去成本優勢

由於半導體缺貨、原材料漲價、人工成本增加等因素，智能手機生產成本也在不斷上升。

根據Counterpoint Research的數據顯示，2020年第四季度全球智能手機平均售價為301美元（約合港幣2358元），同比上漲7%。而且由於供應鏈緊張和物流困難等問題，智能手機廠商也面臨著庫存壓力和交貨延遲等風險。在這樣的情況下，智能手機廠商不得不提高新產品的價格，以抵消成本上升帶來的影響。

所以一直號稱對供應商把控有序的品牌方們，面對供應鏈的成本壓力也是沒轍，只能默默承受這一切。

總結

所以，智能手機為何越賣越貴？

主要是因為智能手機逐步走向高端化、市場面臨多重挑戰、廠商追求高利潤等原因。

但是這並不意味著我們就沒有選擇餘地了，只要我們理性消費，根據自己的需求和預算來選購合適的產品，就可以享受到智能手機帶來的便利和樂趣。

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