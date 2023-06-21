直擊Dyson新加坡總部，電動車實物首度曝光！原來仲出過洗衣機？｜早前記者前往Dyson新加坡直擊今年幾款新品後，其實記者更有幸深入參觀位於紅山港灣區St James Power Station改建的「總部」，不單可以看到Dyson多年以來曾經推出過的產品，而且更首度展出Dyson「曾經」開發的「電動車」實貌，非常驚喜。



Dyson位於新加坡紅山港灣區的總部位，原是建於1927年的聖占姆士發電廠（St James Power Station） ，更曾經被國家文物局被認定為國家古蹟。2019年就由Dyson購入後，將原址為改建為新加坡總部，而且改建過程保留工業風元素，融入創新的永續環保及高科技現代設施。佔地11萬平方英尺的辦公室，現時主要是Dyson的營運以及研發中心。

新加坡聖占姆士發電廠改建而仍的Dyson總部（林勇 攝）

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記者一步入Dyson總部，便立刻看到近年Dyson推出的iconic產品，包括最近人氣耳機「Dyson Zone」，還有「Dyson Solarcycle morph」枱燈、「Dyson 360 heurist」等，全都是近年非常有代表性的產品。

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Dyson電動車曝光

一轉頭，便看到一幅巨大的「電動車」設計圖，在旁更是這台「電動車」的真貌！一架非常大架，有點巨型SUV設計的Dyson電動車，原來其名稱為「Dyson v19 Radius」，早在2017年正式公布。可是直到2019年，卻因為種種理由，該電動車計畫最後胎死腹中，實在有點可惜。而今次記者前來參觀Dyson總部，竟然仍能一睹真車的面貌，實在是非常難得。

Dyson電動車首次實物曝光

Dyson電動車的設計圖

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在Dyson總部中，還展出歷來推出過的產品，當中包括吸塵機的演變史，由最舊、1993年推出的有線直立式DC01、1995年的DC02後還有2001年的DC07等，相信很多人都未曾看過的產品。而且原來Dyson更曾推出過前置滾桶式洗衣機，其創新的前後雙滾桶逆向旋轉方式洗衣，現今未曾見過的設計，相當特別（可惜已經停產沒有繼續推出了...）。

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2000年曾經推出的CR01洗衣機

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