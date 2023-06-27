病嬌女僕Cafe｜由日本女僕cafe文化派生出不同類型主題餐廳：如執事、男裝、男公關、微胖女生cafe、酒吧等等。日本北海道3月時開了一家「問題兒Cafe」（其實是Girl's Bar 酒吧），以日本動漫角色屬性「病嬌」（日文：Yandere／ヤンデレ）為主題，客人可以跟病嬌女相處，她們因患有心理病，時而做出嬌滴滴的可愛舉動，時而流露病態的危險氣息，當中的反差超吸引！然而「問題兒童Cafe」開店不足半個月就倒閉了。事件近日被網媒翻炒報導，再度引起討論，有舊客在twitter提及光顧時的體驗，點出3大理由，難怪會執笠。



散發危險的香氣｜病嬌屬性

病嬌（日文：Yandere／ヤンデレ），由日文由病態（病んでる）和嬌羞（デレ）兩字合成，即是形容一些遊戲／動畫角色設定上有心理疾病，做出嬌滴滴、弱氣，討人喜歡的可愛舉動，甚至發展出對「男主角」有強烈的依存性、會花小心機去獨佔喜歡的人。即是女孩子強烈表現出雖然自己身心狀況都不理想，仍然很努力去生活、去喜歡你。

@mondaiji_con twitter 截圖

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超多病嬌美女應邀｜店主推特介紹旗下猛將…

活在動漫中的病嬌系女生真的很令人好奇，打game的話會很想去攻略她！如果她們走入三次元，豈不是更有意思？2023年初，有位在北海道札幌經營Girl's Bar的女店長，決定打造一家「問題兒童Cafe」在2023年2月開設Twitter戶口，正式招募女僕店員。

全部標榜全店：都、是、精、神、病！來看看請人廣告：

時薪1500日元，招募條件：要有病嬌屬性、地雷女、精神病患者、自殘愛好者、OD藥物濫用者。身心健全者免問 問題兒童Cafe Twitter

去應徵的年輕貌美病嬌女數量超乎想像，招人相當順利，店主更在twitter上介紹了手下一手好牌，看看店方正式的員工介紹，全部都很中二很誇張、以為是動畫角色人物設定：

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（網民細心看女孩子的twitter，發現很多自殘、想自尋短見的訊息，甚麼有人表示了傷口和跳樓不死後做手術時的X光片，絕非刻意跨張的宣傳手法）

病嬌太難了｜去一次冇回頭

最初被「獵奇」心態驅使表示「有趣」、「想去！」反應看來很好，但去過一次就嫌女生們麻煩、喜怒無常，最終只留下很少超重口味的回頭客，生意絕對說不上非常好，有去過的人在twitter寫下感想：「店內女孩樣子普通，一班手臂有𠝹手痕跡的女生，在回想OD入院的體驗，客人都是一些不出聲的大叔，沒有想像中那麼有趣。」

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5個員工同日射波｜狂女自殘賣真血雞尾酒

女生們都是如假包換的精神病人，開工一天已用盡社交能量，所以常會忽然病發缺勤，辭職流失率都很高，加到2500日圓時薪也請不到人；更曾有一天5個原定當值女僕都「射波」，無法開店。

而觸發閉店的是一件嚴重的大事，有女員工疑為滿足重口味顧客要求，竟即場自殘放血，將鮮血滴進雞尾酒供客人飲用。事件在網上爆出後引起了軒然大波，女員工被女店長發現後被即時解僱，店方需要更換全店酒杯，停業清潔。

示意圖／非涉事中的雞尾酒

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有女員工疑似為了滿足顧客重口味要求，竟即場自殘，將鮮血滴進雞尾酒供客人飲用

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經過大約18日，自稱是真正老闆的人在官方Twitter發表聲明，已將女店長也一併解雇，直認「全店員都是精神病」是不負責任的做法。不過店方並非真的倒閉，現時已改名為「懺悔主題Cafe」以同樣暗黑主題，但不限制只招募精神病人做店員繼續營業。（情況沒那麼嚴重的病患員工仍可留下打工）



懺悔主題Cafe：札幌市中央区南6条西6丁目7-2 ライオンビル太陽館8F

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