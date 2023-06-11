AV女優排名榜2023年5月｜日本大型書店Bookmate發表2023年5月份「大熱賣女優推薦排名榜」，今個月排名變化頗大，剛剛宣布引退的相澤南，還有長期冠軍河北彩花、三上悠亞齊齊下跌；一代新人送葬舊人，也有星七奈奈美、望月蕾等5位新人上榜。



No.50 相澤南排名人氣大跌｜台北突發宣布引退

AV女優相澤南含淚宣布引6月初她去台灣工幹，在抵達桃園機場時突發宣布引退。由於排名是5月的過去成績，時間上應該是不受引退影響，但亦可見到這位於香港出世的日本AV女優，在日本的人氣是大不如前。不少網民都希望這位香港出世，也很喜歡香港的AV女優，可以來參與香港的電影，又或者跟繪里奈合作。

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No.16 茉城まみ｜暗黑版濱邊美波

FALENO以暗黑濱邊美波為包裝的新人，5月才出道。整個宣傳型像跟一般女性偶像無分別。👉茉城まみ Twitter：https://twitter.com/MamiMashiro

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No.14 星七奈奈美｜又有Idol下海

星七ななみ原屬女團「バクステ外神田一丁目」的13期生，可能見同團另一位idol下海撈得不錯，有I Cup身材的她，為自己選了另一條出路。

👉星七奈奈美 Twitter：https://twitter.com/nanamii_sena

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