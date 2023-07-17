中國5G平價深水埗旅遊Sim實測2023，上海實試3張鴨記sim邊張夠快｜返中國內地短期旅行，一些年卡或容量大的旅遊sim卡未必是最好選擇，想平又想快又有什麼選擇呢？今次記者就在深水埗鴨記選購了三張不同品牌的平價中國旅遊5G／4G sim卡，標榜幾十蚊就可以用足幾日高速上網，究竟是否真的抵用？記者就拎這3款sim卡，於上海工幹時實測不同地方的網速，究竟邊張最抵玩呢？



記者就利用iPhone 14 Pro來實測這三款中國旅遊sim卡，雖然三張卡都標榜只在國內上網不需要「實名認證」都用到，但其中一張卻實際使用時，還是需要認證了才可用到。網速方面，三張卡其中一張標榜5G網絡，其餘只是4G，但同樣實際試用時，部份地方三張卡都收到5G網絡，這亦都令人感到驚喜。

記者今次帶著3張中國內地旅遊Sim卡實試，網速不算太快，但都叫夠用。

三張都是由深水埗鴨記購入的中國旅遊Sim卡

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1. 鴨聊佳 15日9GB 5G中國內地數據卡（約售：＄50）

封面標榜著5G上網數據卡，完全不需要實名認證就可以在國內直接開卡使用，但如果想在香港共用數據，就需要實名認證先用得。現時這張卡可用高達9GB流量，全程中國移動漫遊上網，當然FB、IG及Google等都可以順利上到網。而網速方面亦都比其餘三張稍快，在多個地方實試下，平均至少都有50-80Mbps下載速度，上載亦有20-30Mbps，而且覆蓋率亦算高，大部份地方都可以收到5G網絡，這方面亦是值得一讚。

另外，雖然說9GB全速數據，之後就限速不低於128Kbps網速，但實際試過就算用盡了9GB後，大部份時間竟然都還有5－10Mbps網速，基本上睇片上網等都仍然十分順暢。

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2. 中國聯通 8日 內地及澳門 7GB上網卡（約售：＄40）

這張卡算是最平的中國內地短期上網之選，而且它不單有7GB流量，而且再加上60分鐘電話（接收及打出），對於有需要用電話的用家非常實用。另外，它雖然說是4G卡，但經過實測下，不少地方仍可以接收到中國聯通的5G網絡。不過就算是5G網絡，其實網速亦不算快了很多，平均下載速度大約30-50Mbps，而下載速度則稍慢，大約5－8Mbps。雖然比起鴨聊街慢一點，但一般玩FB、YouTube、IG等都沒有問題，不會太慢。論價格及實用而言，性價比非常高的選擇。

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3. Hong Kong Mobi 8日 亞太區 6GB上網卡（約售：＄80）

價格最貴、流量不算太多的MK Mobi，它最大的優點便是它不單會送多2000分鐘香港本地電話通話，而且5GB漫遊數據可分別在中國以外地方繼續使用，如短時間內可能會到多個地方玩，如日本南韓泰國等地，這張卡都算幾抵用。而它使用csl網絡，中國內地漫遊後則使用中國聯通網絡，因此它的速度表現與中國聯通sim卡差不多，同樣部份地方可接收到5G網絡，下載速度同樣大約大約30-50Mbps，而下載速度大約5－8Mbps。另外，它雖然沒有說在中國內地使用時需要實名認證，但發現如沒有實名認證，這張卡在國內還是用不到，因此大家最好在香港時先行開卡較為安全。

總結



三張可在中國內地使用旅遊sim卡，各有優點，但記者就覺得如果只是短期上中國內地玩幾日，中國聯通8日上網卡相信是最抵玩的選擇，7GB流量加上有少量電話對話時間，對於一般人中國旅行已經十分夠用，加上售價最便宜，高性價比之選。如果大家想有更穩定及較高速的選擇，中國移動5G網絡的鴨聊街則是比較合適的選擇。



鴨聊街sim用上中國移動5G網絡，無論覆蓋、網速穩定性都較佳。

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