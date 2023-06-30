港車北上｜珠海自駕一日遊路線　記者親試！珠海歌劇院＋燈塔打卡

港車北上正式啟動，7月1日零時起經申請的香港車輛可以經港珠澳大橋往來香港與廣東省！近近地當然要在珠海玩一轉先啦，不過珠海話大唔大話細唔細，要玩都唔知由邊度玩起！有見及此，記者就推介一條自駕私心路線讓大家參考一下，一齊覓食搵嘢玩啦！



珠海一日遊｜第1站：龍軒天來 日式點心有驚喜

記者當日在早上10時從香港過港珠澳大橋，大約11點到埗珠海拱北口岸，當然要去醫一醫肚才繼續行程啦，肚餓點玩落去呀！記者今日的行程是沿情侶南路行駛，本打算到「濠軒闊生蠔火鍋」吃個海鮮火鍋醒醒胃，但是店舖營業時間標明是11點開門，到達後發現時間到了店舖還未開。那就執行Plan B前往旁邊評價也不錯的「龍軒天來海鮮宴會酒樓」，茶客可享有免費泊車優惠，停車場就在酒樓門口。

（王嘉維攝）

酒樓內就是傳統的兩層格局，下層為接待區，上層為食客區。記者一行4人，總共點了10款點心飯菜，包括蝦餃、小籠包、牛肉球、瑤柱蛋白炒飯等，有趣的是餐點竟有日式風味的「香芒脆皮蝦卷」、「鹽燒青花魚」等相當fusion，青花魚食落更是非常非常有驚喜！價格方面就與香港飲茶差不多，4人連茶位加一總計483人民幣（約$525港幣）落樓，可以一試！

龍軒天來海鮮宴會酒樓

地址：廣東省珠海市香洲區情侶南路277、279號

營業時間：週一至週日 09:00-14:30 / 17:30-21:30

珠海一日遊｜第2站：海濱公園珠海燈塔浪漫遊

吃飽後沿情侶南路駛上情侶中路，到浪漫海濱城市客廳地下停車場泊好車，走路漫遊偌大的海濱公園長廊，沿路有沙灘、燈塔、愛情郵局，不失一個免費打卡好地方，況且這個燈塔也是珠海的地標之一，不妨在這邊散散心吧！

漫海濱城市客廳

地址：珠海市香洲區情侶中路(海濱泳場)

珠海一日遊｜第3站：珠海必到地標日月貝（珠海大劇院）

下一站再到珠海大地標珠海大劇院打個卡，這座建築物主體以一大一小的日月貝為設計造型，遠看近看都十分有美感。較大的貝殼「日貝」高90米，可容納1,550位觀眾，較小的貝殼「月貝」則是可容納500多位觀眾的多功能劇場。停車場也多達4個以上，不用擔心沒有位泊車。在歌劇院旁邊也有大型商場「海韻城華發新天地」，有齊吃喝玩樂各樣商店，散步逛逛打卡一流！

珠海大劇院

地址：珠海市香洲區野狸島

珠海一日遊｜第4站：麻雀與不叔咖啡館 老屋玩貓打卡

在遊覽過著名的景點日月貝後，駕車離開野狸島，目的地是不遠的「麻雀與不叔咖啡館」，車程約10分鐘左右。這裡是一間隱藏在老街的打卡咖啡館，由一棟老洋房改建而成，水泥風的老屋裝潢散發出懷舊的味道，家品、擺設、飾品、天花和落地的玻璃都透出獨特的復古感，可在輕鬆音樂的襯托下休息打卡。今次巧遇店內有兩位可愛的貓店長，任摸唔嬲仲好享受客人幫手「拍PatPat按摩」，非常療癒！另外，在食物飲品方面定價不貴，一杯拿鐵、檸檬撻各35人民幣，味道表現也十分不錯。停車場可停泊在旁邊的海悅大廈停車場，泊車每小時5蚊人民幣，非常實惠。

+ 5

麻雀與不叔咖啡館

地址：廣東省珠海市香洲區碧海路97號

營業時間：週一至週日 10:30-20:00

珠海一日遊｜第5站：珠海環宇城濱海灣 過百萬呎新商場

內地新開不少大型商場，比如在21年11月才開幕的珠海環宇城，這個商場比起大型，應該說是「超大型」才對，佔地約10萬平方米，即超過100萬呎。商場內有超過200間商舖，包括60間以上的餐飲店，逛到腳軟買到手軟也不是問題！再加上港車北上自駕來珠海，完全不用擔心把東西運回香港的問題，買完放晒上車就可以了！BTW這裡入車後可享3小時免費泊車，一共有2,500個車位，搵位無咩難度。

珠海環宇城

地址：珠海市香洲區前河北路96號

營業時間：週一至週日 10:00-22:00

住宿方面，記者選擇了珠海長隆橫琴灣酒店，有得住有得玩有得食，享受一站式的度假體驗，詳細攻略可以參考以下連結 👉👉👉👉港車北上｜珠海長隆橫琴灣酒店 $1,300豪住500呎+任玩海洋王國！