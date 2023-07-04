智能手錶爆炸｜Smart Watch功能多，除了管理運動健康資訊，家長亦喜歡它的兒童GPS定位功能，樂於購買給小朋友配戴；想不到卻是為子女縛上「計時炸彈」！台灣新北市在6月30日發生一宗罕見的智能手錶爆炸意外，一位10歲男童右手臂二度燒燙傷，恐怕需要進行植皮手術。究竟如何使用、購買智能手錶才夠安全？本文付消委會智能手錶8大選購貼士，可供參考。



相關影片截圖

Netflix迫人看廣告｜禁共享帳號後取消無廣告基本Plan/某地已實行

綜合台灣各網媒報道，男童事發時正往補習班上課，其配戴了4年多的兒童智能手錶忽然爆開且瞬間自燃，導致右手前手臂二度、左手指一度燒燙傷，補習班老師代為報警，並即時以水沖洗，男童上救護車送醫，急救後恐怕需要進行植皮手術重建手臂皮膚。

台灣網民從已燒至黑色的手錶殘骸的外觀、顏色，猜出涉事智能手錶疑似是台灣學童間頗有人氣，由台灣品牌「About Time 關於時間」生產的「herowatch 兒童智慧手錶」。

注意，台灣警方未證實涉案智能手錶為圖中的「herowatch 兒童智慧手錶」。

而廠方就事件於Facebook作出回應：「從新聞的照片看不出來是是哪一家手錶廠商的產品，不過可以跟您說明的是，從上周到今天，我們都沒有接到有任何客戶跟我們反映，畢竟若發生這樣的事情，我們應該會在第一時間收到家長的反應」

然而發言未能令台灣方面的家長安心，留言說出憂慮：「請務必持續更新結果，畢竟跟貴司的手錶長得太像了。加上我家的手錶（二代）充電很差，耗電很快，￼上週就完全無法充電了。才使用三個月耶。實在很讓人擔心貴司的品質」另外，記者上台灣蝦皮購物，全線herowatch 兒童智慧手錶已下架。

酷熱天氣尿袋留車廂釀火災｜手機、充電寶過熱 6招預防、10招急救

廣東也有相似事件

2019年，在廣東江門江海區外海中心，有小學一名女生戴着智能手錶回校參加活動時，手錶突然冒煙自燃，更燙傷了其手腕，發黑脫皮，手錶亦一片焦黑。女生父親明言見過鬼怕黑，不會再為女兒購買智能手錶，並稱與商家聯繫商討賠償，惟未有透露商家名字。

不一定要爆炸才會燙傷？

智能手錶過熱致網民被燙傷？有網民聲稱購入智能手錶（沒交代品牌），戴了幾天後發現被燙傷，手腕位置出現明顯的紅腫情況。事後上網一查，發現原來有不少用家也有相同的低溫燙傷的問題。由於手錶的溫度高於體溫，而且有較長時間的接觸，就有機會出現燙傷，如用家對痛覺反應比較遲鈍，可能於情況更嚴重時才發現燙傷問題。更詳細報導

央視揭兒童智能手錶極危險｜手錶數據0保障 定位／鏡頭隨時被騎劫

專家：小心充電口入水／切禁通頂充電

有台灣媒體訪問販售兒童手錶的店家，對方指智能手錶疑似入水，令電池膨脹。一般如發生這種情況，手錶的外殼／背蓋會因零件膨脹而爆開。如家長發現手錶有這情況應即時停用、不要再充電。另外，智能手錶也不適徹夜充電，充電時也要留意接觸點不可有水份。

根據台灣警方公開的相片，涉事手錶是使用軟膠圈密封充電口的方式提供防水功能，如蓋子未能封實，又或是打開蓋充電時沾了水，那防水功能就形同虛設。（網絡圖片）

衛生署教燒傷應急處理方法

燒傷可大可小，一旦不當處理隨時令傷勢加劇，今次學童的補習社以冷水沖洗傷口，但不同起因的燒傷，處理方法都有些少分別，以下為據衛生署網頁的燒傷應急處理指引：（點小圖放大看）

+ 1

消委會智能手錶選購貼士｜入手智能手錶時，又要從甚麼角度考慮？《香港01》科技玩物記者就從消委會的評測報告中整合了數項指標供各位參考。



消委會8大智能手錶選購考慮

香港消費者委員會（消委會）會不定期測試市面上的智能手錶型號，並針對最新技術對不同廠商的出品進行評測、比併。

+ 3

👉想去香港動漫電玩節2023？上01Space預購ACGHK2023入場門票啦（LINK）