Technics EAH-AZ80 藍牙耳機評測｜最近日本音響廠出了不少頂級真無線藍牙牙機，當中有樂聲牌DJ音響副線Technics推出的Technics EAH-AZ80，有一份濃郁的80年代日系HiFi味，人聲勁靚！即睇記者開箱評測。



耳機造型就是帥

機面的同心圓刻線金屬面板手感好又有型，令人想起Technics的招牌DJ黑膠碟唱盤。耳機細細粒又很貼耳隔音出色，長時間配戴都沒有壓迫感。唯一不滿是配對方式比較舊，要從盒子取出雙耳，再同時長按3秒以上；但都要讚touch panel 可自定義，一鍵轉降噪mode好用！

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Technics EAH-AZ80 藍牙耳機評測（鍾世傑 攝）

+ 5

提供的由XXS到XL共7種大細的矽膠耳塞，app還可以check耳機貼合度，令隔音效果達到頂峰。（鍾世傑 攝）

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充電盒靚但易花

充電盒支援無線充及USB-C充電，耳機能輕易從機盒內取出，但為了機盒尺寸更小巧，耳機（7小時）加充電盒的全續航力（24小時）不算太高。另外，充電盒只有頂部的品牌 Logo面板是金屬製，四邊磨沙膠料很易刮花，建議加個袋仔才放入包包帶出街。

為了機盒尺寸更小巧，耳機（7小時）加充電盒的全續航力（24小時）不算太高。（鍾世傑 攝）

音色令人想起日系Hi-Fi

使用了廠方新開發的10mm鋁製動圈單元，很適合聽男聲／女聲為主的歌曲，以米津玄師為《FF16》創作的《月を見ていた》試聲，音色清晰、人聲好rich、音場寬廣，屬於柔順暖聲的取向，雖然分析力不是很高，但就多添了優美的余韻。今次試玩以iPhone 13 Pro Max進行，雖只是使用AAC駁線，但音色絕佳，如使用android手機，留意其低失真藍牙編碼制式選用了Sony的LDAC，使用SnapDragon核心的手機未必能支援。

以米津玄師為《FF16》創作的《月を見ていた》試聲，音色清晰、人聲好rich。（鍾世傑 攝）

再以LE SSERAFIM的洗腦曲《ANTIFRAGILE》試機，女聲也很正點，尤愛它的低音有彈性，沒有怪怪的後製感，而且可隨你喜惡以專用app獨立微調低音量大／小；個人覺得它的音色令我想起80年代香港型人都愛玩的大型日系HiFi，高中低音人聲全都係豐富，各自各充滿個性的「焚」出來，打晒架但又意外的聽得人很爽。

再以LE SSERAFIM的洗腦曲《ANTIFRAGILE》試機，女聲也很正點。（鍾世傑 攝）

ANC降噪意外地勁/通話清晰

ANC降噪比想像中出色，雖不是Bose那種上了太空的高強度，但也有8成功力，且調節得自然、長戴都沒有令人嘔心的耳壓。headfree通話非常清晰，其 Just My Voice 技術在收錄通話語音時以隔走了大量環境背景噪音，通話雙方都表示音色清晰、絕少斷聲。

Just My Voice 技術在收錄通話語音時以隔走了大量環境背景噪音

它的專用app「Technics Audio Connect」，奇怪在App Store 必須打全名來找到，裝好後發現根本是神app，可自由定義音色、按鍵操作，開option抑制斷線、聲音不同步等問題，連ANC降噪也可作出0至100度隔音量微調，非常好用！

ANC降噪也可作出0至100度隔音量微調，非常好用！（鍾世傑 攝）

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雖然Technics EAH-AZ80看來定價有點狼，但一聽你就會懂甚麼是2千元以上的藍牙耳機應有的音色，感覺很有個性、一聽就知是「貴價貨」，加上冠有Technics 這日系DJ級音響的名牌，絕對可以一戰。

Technics EAH-AZ80 ＄2280（信興／2733 3888）（鍾世傑 攝）

Technics EAH-AZ80 spec.



藍牙制式：5.3



單元：10mm動圈



編碼制式：SBC,AAC,LDAC(96kHz/24bit)



電池續航力：7小時／連充電盒24小時



充電口：USB-C



防水：IPX4



最多同時連接機體數：3部



降噪：ANC主動式／通透模式



重量：每邊耳6.2g／機盒60g



售價：黑銀2色各＄2280（信興／2733 3888）



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