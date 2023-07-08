雖然話「幾十歲人唔好咁多性幻想」，但這是人類天性也很難阻得了，有些色色的念頭畫了出來、總好在去幹些危險且犯法的事。早排外國網站統計出「100大最多人搞色色二創ACG虛構角色／ACG作品」，分析出100個全球最多人拿來搞色色同人二創的ACG角色／作品。（本文只列頭25位）

《Final Fantasy VII》的Tifa打敗《One Piece》一眾美女角色，成為最多人「J」的「性幻想天后」；但作品類別總冠軍……竟然是這一部！完全不「獸」控制！



最多色色二創ACG虛構角色TOP 25

自從PS1時代RPG《FF7》誕生以來，黑長直+性感緊身衫造型，又同時兼具成熟姐姐+青梅竹馬性感的Tifa (蒂法·洛克哈特) ，在全球俘虜了無數ACG迷，無論是色色同人誌、插畫、性感Cosplay、等類別的二創數字都名列前矛。甚至，連Pornhub 也公布過，最多人睇的Cosplay色色片女主角也是Tifa。

👉三上悠亞代言台灣手遊｜有味毛毯做禮物、雙腿任摸、當眾示範剥…

點圖放大睇最多色情二創虛構角色TOP 25

+ 20

陳嘉倩Cosplay Tifa靚相：

👉真人Tifa｜內地驚見真人蒂法一夜爆紅 網民：不需要cosplay了

最多色色二創ACG作品TOP 25

除了《英雄聯盟》、《生化危機》、《One Piece》、《Idol Master》、《火影忍者》、《Final Fantasy》等有大量美女角色的長壽系列，排名榜內有大量「非人生物」類作品如：《數碼暴龍》、《超音鼠》！而為幼年女孩而設的《My Little Pony 彩虹小馬》，還有大眾化的合家歡遊戲《Pokemon》，則遠遠拋離其他作品10萬、甚至30幾萬票！

《Pokemon》是很多人小時候的最愛遊戲動漫，竟然會與色情扯上關係，始終會嚇一跳、感到童年回憶被毀。但我們先冷靜下來，了解Pokemon Pron 當中「獸控」（Furry fandom）元素是甚麼一回事。

最多色色二創ACG作品TOP 25 第一位竟然是《Pokemon》

+ 20

👉AV女優排名6月Top100｜三上悠亞重返No.1 風頭卻被S1最強素人搶光

獸控進化至今｜有色有唔色

「獸控」是一種動漫界中的二次元性癖好，指一些人對擬人化動物、毛鬙鬙、有獸耳的「亞人」角色產生性幻想。因本文主題為「色情二創」，容易令人誤會「獸控」就一定／必須包含色情有關，其實這「門派」已存在多年，發展出較溫和的分類，有些人只是單純喜歡擬人化動物結實的肌肉、獸耳毛毛元素，才自稱「獸控」；在動漫節等場合，更有不少人戴頭套全副裝備出「獸控」cosplay，各自主張都有不同，請先別戴有色眼鏡去看待其他人的喜好。

在動漫節等場合，更有不少人戴頭套全副裝備出「獸控」cosplay。（網上圖片）

👉動漫節2023｜伊織萌來港被連登嫌老又肥、網友撐有肉地正過地雷妹

My Little Pony 官方玩獸控？

「最多色色角色」頭25位中，有4隻是是來自孩之寶玩具創作的《My Little Pony 彩虹小馬》Q版馬仔，原來這套作品在歐美勁多fans，網上有很多人將她們化作擬人化角色，當中不乏色色版本。而日本的玩具廠，更向孩之寶買版權，推出「美少女系列」擬人化彩虹小馬角色figure，不含色情成份。

《My Little Pony 彩虹小馬》多獸控fans

孩之寶玩具竟然有出《彩虹小馬》擬人化角色玩具。

👉三上悠亞YouTube直擊AV現場｜番號主題劇透、疫情後拍AV多了1限制

(原名為：Top 100 most pornified fictional Characters）



25.珍奇《彩虹小馬》15,489

24.奈美《One Piece》 16,073

23.蘿拉《Tomb Raider》 16,315

22.D.Va 《鬥陣特攻 Overwatch》 16,366

21.Mercy《鬥陣特攻 Overwatch》16,511

20.林克 《薩爾達傳說》 16,875

19.薩爾達公主《薩爾達傳說》 16,911

18.雲寶黛西《彩虹小馬》–16,930

17.春麗《街頭霸王》17,591

16.寄葉二號B型（2B）《尼爾：自動人形》 18,004

15.柔柔《My Little Pony》 18,554

14.超音鼠《超音鼠》18,704

13.Samus Aran《銀河戰士》18,786

12.Raven 烏鴉（DC 漫畫英雄）19,371

11.春野櫻人 《火影忍者》19,977

10.Amy Rose《超音鼠》– 19,977

9.日向雛田 《火影忍者》 20,175

8.漩渦鳴人 《火影忍者》 20,964

7.碧姬公主 《超級瑪利歐》 21,047

6.妖狐獸《數碼暴龍》 21,135

5.沙奈朵《Pokemon》 21,137

4.Rouge the Bat《超音鼠》21,389

3.路卡利歐《Pokemon》 22,086

2.紫悅《彩虹小馬》 22,107

1.Tifa《FF VII》 24,843

(原名為：Top 100 most pornified media franchises）



25. 《生化危機Resident Evil》 43,022

24.《碧藍航線》 43,311

23.《One Piece》 44,789

22.《Street Fighter》 46,072

21. 《數碼暴龍》 47,756

20.《薩爾達傳說》 50,951

19.《艦娘～艦隊Collection》 56,126

18.《Idol Master》57,156

17.《魔獸世界》 59,840

16.《我的英雄學院》 60,126

15.《龍珠》 61,106

14.Marvel漫威漫畫 62,489

13.《超級瑪利歐》 72,674

12.《鬥陣特攻 Overwatch》 82,233

11.《原神》 83,626

10.《英雄聯盟》 86,008

9.《火焰之紋章》86,612

8.DC漫畫 86,753

7.《Fate》系列 88,020

6.《Final Fantasy》系列 91,823

5.《超音鼠》系列 96,858

4.《火影忍者》 101,625

3.《東方Project》 115,901

2.《My Little Pony 彩虹小馬》201,108

1.《Pocket Monster 精靈寶可夢》 494,654

資料來源： Sankaku Channel（內含成人題材／未滿18歲切勿收看）