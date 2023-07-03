日本大型書店Bookmate發表2023年6月份「只今大熱賣女優推薦排名榜」，三上悠亞連發兩支新片、人氣回勇重上三甲位置，而清原美優（清原みゆう）以及另一位新人櫻若菜（さくらわかな），初出道就即入10大位置，加速AV女優界改潮換代。



No.3 清原美優｜見面7分鐘即簽約

三上悠亞所屬片商S1，與她見面7分鐘即成功簽約！究竟清原美優有甚麼厲害？首先她夠主動，一般女優多數由片商發掘，清原美優卻是主動寫信給片商自薦，夠晒主動。加上H Cup上圍、大眼睛、甜美臉蛋，更是一位在學中的見習護士，難怪這麼搶手。清原みゆうIG

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No.7 櫻若菜｜乖乖女拍AV證明自己長大成人

さくらわかな(櫻若菜)是另一大廠 IDEAPOCKET 的六月重點新人，清秀端莊、瘦身高挑，根據她的自我介紹，櫻若菜家教很嚴，沒多見過世面的她，今年21歲仍在念大學，希望拍AV證明自己已經長大，前路由我創。今個月兩位超級新人，真的是各自走完全相異的風格呢！（留意：AV女優櫻若菜的日文名是さくらわかな，「さくら若菜」是另一位藝名相同的未成年電影新人喔）

さくらわかなTwitter

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