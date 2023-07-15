手機上鎖如同虛設　iPhone「這功能」忘關閉　慘遭盜刷近萬元美金

沒有解鎖的iPhone也有可能遭到盜刷！近日一位國外網友分享，他出遊時，不慎搞丟iPhone 13 Pro和MagSafe等相關產品，結果不只被小偷拿走，還被盜刷了9200美元，讓他損失慘重，因此提醒大家，要記得關閉iPhone「1功能」以免手機不見時遭盜刷。



近期一位國外網友在論壇《Reddit》上透露，他前幾天到洛杉磯衝浪時，不小心將iPhone 13 Pro、MagSafe等相關產品，還有身份證和信用卡等貴重物品遺留車內，結果被小偷盯上，破壞車窗偷竊，後續還成功盜刷9200美元。

+ 5

原PO表示，他的iPhone有密碼，小偷之所以能盜刷，是因為iPhone預設功能中，有一項功能是使用者可以在手機鎖定時「以簡訊回覆」刷卡，而在美國刷卡時，只要回覆「1」就能確認付費，因此他損失慘重。他也呼籲，大家記得關閉這項預設功能，防止被盜刷的慘案發生。

關閉「用訊息回覆」的步驟：



1、進入設定



2、點選Face ID與密碼



3、找到「用訊息回覆」將其關閉



延伸閱讀：iPhone彈出這通知代表已遭盜用 網友發文掀熱論：一晚試過三次

+ 13

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：手機上鎖也沒用！iPhone「1功能」忘記關閉，他慘遭盜刷28萬】