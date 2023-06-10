Apple｜iPhone低配高價仍能領先同行　獨立系統成為絕對優勢

實話實說，這個標題有一點標題黨的嫌疑，但這絕對是不少Android粉的心聲，同時對比這批Android粉而言，還有另外一批果粉，他們認為三五年的iPhone仍然能夠領先今天的Android旗艦。



今天就就這個話題聊聊，Apple的iPhone到底值不值這個價格，為何看似低配的Apple iPhone可以賣出比Android旗艦還貴好幾千的價格呢？

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Apple iPhone到底是不是低配高價呢？

首先綜合價格來看，配合Android旗艦機的配置和定價，iPhone無疑是低配高價的代表，以最新的iPhone 14 Pro max為例，128GB的版本和512GB的版本，在其他配置無差異情況下，差價高達2700元，不到400GB的內存賣接近3000元的價格，你要說不坑，那是假的。而同樣Android旗艦小米13 Ultra 256GB版本和1TB版本差價1300元，768G的容量差異，才差了1000多塊錢，雖然也很坑，但是比iPhone要良心太多。

除了存儲空間之外，iPhone其他配置是否也存在這種情況呢，我們簡單的來列舉下各大硬件，首先是最新的A16處理器，這款處理器對標目前最新的高通驍龍8gen2來看，CPU單核多核性能都很強，GPU上稍弱但差異不大，綜合來看A16配合Apple獨家系統優化，更有優勢一些。內存方面iPhone 14 Pro是LPDDR5內存6GB，而Android旗艦基本都是12GB+甚至18GB。

其次是屏幕，屏幕這塊行業比較通識就是Samsung手機大於Apple大於Android，實際顯示效果來說，Android同價位的屏幕無論是顯示效果、刷新率之類的也不算差距太大，甚至在打孔、黑邊寬度等方面，我覺得Android視覺效果還是領先的。

相機，相機這塊Android優勢勝在CMOS、像素、鏡頭組數量、長焦以及跟影像品牌的算法合作，這也是Android旗艦溢價的主要資本，綜合來說，旗艦機Android的拍照能力甚至要優於最新的iPhone，影片能力方面，基於Apple強大的A16晶片，確實是目前公認的比較強的影片拍攝手機。

所以，僅僅從硬件上來說，說Apple低配高價一點不為過，而且此前有消息計算，賣一台iPhone，Apple能賺1400元，相較於Android陣營來說，一台機器利潤僅為百元或者幾百元，差距很明顯，差價大的主要原因也是iPhone硬件成本低。

Apple iPhone這麼「坑」，為何大家還爭當「冤大頭」？

僅僅從硬件來說，買Apple iPhone是真的坑，但不否認，Apple有它的絕對優勢，那就是Apple的IOS系統和生態。很多人覺得Apple更流暢、更安全，我對於這個觀點不否認也不完全贊同，其實當下Android 2000元以上機器，使用起來我認為也是相當的流暢，當然安全性和私隱性上，我認為Apple iPhone確實要比Android更強大一些。

不過不管怎麼說，我認為iPhone之所以敢賣的貴，核心還是它的獨一份的系統優勢，因為你只要用ios系統，就別無選擇。這是Android機不具備的和非常羨慕的。正因為系統的獨立性，也就導致，Apple手機不需要像Android一樣內捲，只需要專心的做好自己就可以，而Android機卻不能，只能不停的拼配置和硬件，因為各家系統的差異化已經很難拉開距離。這也是Android機為何快速迭代，硬件配置越來越強的主要原因。

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Apple手機和Android手機誰更超值？

我覺得兩者不存在誰更超值，單純的體驗來說，買Android絕對是更划算，因為大部分體驗我認為和iPhone本質上沒有太大差異。

其次是系統方面IOS雖然更好的屏蔽了廣告騷擾，但不得不承認，Android有很多實用化的小功能，iPhone並沒有，比如說最簡單的鬧鐘不要再法定節假日響起這種功能。

最後就是保值性，保值方面我認為iPhone比Android旗艦機型會更好一些。雖然Apple手機單次購買比較貴，但從3年平均使用成本來看，iPhone甚至會低於Android旗艦，綜合來說，僅計算使用成本的情況下（3年後賣掉手機），iPhone則更加便宜一些。

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