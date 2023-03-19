iPhone的「i」原來有5大含義　喬布斯親自揭露真相　你又知幾多？

蘋果公司（Apple）與亞馬遜、Google、微軟、Meta並列五大科技巨擘，旗下產品有iPhone、iPad、Mac、iPod、Apple Watch、Apple TV 、AirPods等。



根據研究機構Counterpoint最新分析指出，2022年Apple拿下全球手機85%的獲利，穩坐全球手機獲利王，而廣大的果粉們知不知道為何iPhone要加小寫「i」？原來有五大含義！

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iPhone的i是什麼意思？喬布斯1998推iMAC曝光真相

為何iPhone、iMac、iPod、iTunes、iPad產品名稱前方要加小寫「i」嗎？1998年Apple推出iMac，發表會上，喬布斯（Steve Jobs）有特別解釋其「i」與「Mac」的關連，他當時表示「i」最主要的意思是internet（網絡），但同時也具其他含義，分別是individual（個人）、instruct（指導）、inform（通知）和inspire（啟發），而「i」的五大含義，皆與蘋果產品所要傳達的理念息息相關。

「Apple Watch、Apple TV」 網絡普及 Apple開始將「i」摘除

不過，隨著科技與電腦的進步，網際網絡越來越普及，民眾不再需要過度關注internet（網絡），因此，Apple後續產品命名也開始將「i」摘除，像是Apple Watch、Apple TV，就不再以「i」為開頭命名。

同場加映：關於iPhone的3個冷知識 日期最盡只可調到這 iPhone 9去哪了？

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