Apple史上五款失敗產品 2大iPhone型號上榜 蘋果原來有遊戲機？
撰文：中關村在線
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WWDC2023上，Apple Vision Pro MR頭顯正式亮相，Tim Cook似乎對其報以厚望，然而就市場的反饋來看前景似乎並不樂觀，Apple頭顯發布後供應鏈股價普跌。
在歷史上，Apple出品必屬精品的預言也不是每次都靈驗，Apple推出過不少失敗產品，下面我們就來盤點一下。
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1）Apple III
這是Apple在1980年推出的一款個人電腦，由於喬布斯不給它加風扇，導致散熱不好，晶片脫落，軟盤融化，軟件死機等各種問題。
2）Apple Lisa
這是Apple在1983年推出的一款圖形用戶界面和鼠標的個人電腦，但是價格過高，高達9965美元（相當於現在的2萬多美元），市場無人問津。
3）Apple Pippin
Apple Pippin是Apple在1994年推出的一款遊戲機，它擁有PowerPC 603e處理器，以及一個4倍速光驅。日本萬代公司公司被Apple授權製造並出售Apple Pippin，但遺憾的是，這台遊戲機可使用的軟件非常少，599元售價與當時的競品相比也顯得更昂貴。
4）iPhone 5C
這是Apple在2013年推出的一款多彩塑料外殼的iPhone，本來想打造成廉價版的iPhone，但是價格卻不低廉，性能也不突出，銷量慘淡。
5）iPhone XS
這是Apple在2018年推出的一款旗艦iPhone，但是相比前代iPhone X沒有太大的創新，而價格卻很高，達到了8699元起步。而且這款手機還有信號問題，通話質量差。
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