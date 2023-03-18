iPhone隱藏功能曝光　8年果粉發文掀起網友熱議：隨時救你一命

科技日新月異，手機不只帶給人方便，還可能救人一命！一名網友分享，他已經用iPhone八年，近日才發現原來長按音量鍵及鎖螢幕鍵（關機鍵），會啟動SOS緊急服務，甚至響超大聲的警報，讓他感到意外。文章一出，掀起討論，網友看了紛紛直呼「長知識了！哪天遇到危險可以用欸」。



一名網友在Dcard發文，表示他用iPhone八年，近日意外發現一個新功能，只要長按音量鍵和鎖螢幕鍵，手機就會自動倒數5秒，啟動SOS緊急服務，同時狂響超大聲的警報，「如果在外面發生危險，可以用這招馬上讓人注意到自己的情況耶！」但他不知道倒數完、警報響完會發生什麼事情，因此詢問大家有沒有用過？

▼▼▼iPhone 隱藏功能引網友熱議▼▼▼

+ 12

文章曝光後，引發熱議，網友紛紛回應，「有一次下課睡覺，手壓到音量鍵，桌子突起的邊邊壓到電源鍵，那個警報音量真不是開玩笑的」、「我很常不小心按到，瘋起來連自己都嚇」、「我還真的不知道，長知識了」、「倒數結束除了報警，也會傳送定位、傳送訊息給緊急聯絡人」、「上次拆犀牛盾拆不下來的時候知道的，拆到一半突然有警報聲，嚇爛」、「我剛剛試，家人都在旁邊，全部從椅子上彈起來，什麼好看要命的畫面」。

SOS緊急服務怎麼用？iPhone官方教你1招啟用

iPhone官網顯示，使用「SOS緊急服務」時，iPhone會自動撥打當地的緊急電話號碼。用戶也可以在手機加入緊急聯絡人，當緊急通話結束後，iPhone會發訊息通知你的緊急聯絡人，並傳送你目前的位置，而且在你進入SOS模式一段時間內，只要你的位置有所變更，你的緊急聯絡人就會收到更新資訊。

至於「SOS緊急服務」怎麼使用？官網指出，iPhone 8以後的機型，只要按住側邊按鈕和其中一個音量按鈕，即會出現「SOS緊急服務」滑桿；若是iPhone 7之前機型，只要快速按側邊（或頂端）按鈕5次，「緊急服務電話」滑桿便會顯示。

同場加映：「買iPhone要不要裝殼？」掀熱議 網友：一個唔小心就無咗一萬

+ 14

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone隱藏功能曝光，連8年果粉都沒發現！網驚「遇到危險超好用」，每個人都該學會】