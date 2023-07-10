拆解手機充電的三大謠言　iPhone不用快充的背後存在著陰謀論？

大容量電池和快速充電一直是手機玩家追求的兩個特性。網絡上也流傳著許多關於充電的技巧。對於非旗艦手機而言，這些技巧其實並不需要過多關注。然而，對於價格昂貴的iPhone和摺疊屏手機來說，破解一些常見的誤解仍然是必要的。



▼▼▼手機充電的三大謠言▼▼▼

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1）手機不能頻繁充電？手機電池可循環800次 沒那麼容易壞

許多人知道手機或手提電腦電池的壽命大約在800次循環左右，但他們並不了解這個壽命指的是甚麼。他們錯誤地認為每次充電都會消耗一次壽命，因此認為不能頻繁充電。事實上，這種觀念是不正確的。循環壽命是指當電池放電總量達到額定容量時算作一次循環。舉個例子，如果將電池分別放電10%、30%、40%和20%，這四次放電的總量達到額定容量時，才算作消耗了一次循環壽命。所以，手機隨時隨地都可以進行充電，無需擔心會損耗電池壽命。

另外，電池的壽命達到800次循環後，並不意味著電池會完全損壞，而是在這之後，它可以提供設計容量的80%電量。這只是說明它的耐用度有所下降。

2）iPhone不用快充是因為快充損傷電池？有影響但不嚴重

另一個常見的誤解是，快速充電會損害電池，因為快速充電速度較快，可能會更快地消耗電池壽命。的確高溫和增大的電壓都會加快電池的老化速度，手機的快充主要是通過加大電壓或者電流來實現，這必然會加大電池的損耗。

但是，這是毫無必要擔心的。快速充電並不是導致電池損害的罪魁禍首。有使用過快速充電的人都知道，在快速充電時，手機會發熱。高溫會影響電池內部鋰離子的活性，從而對手機電池壽命產生影響。因此，導致手機電池壽命減少的主要原因是高溫，而不是快速充電。

只要適當控制發熱問題，就不必擔心快速充電會損害電池。而且現在隨著技術的不斷成熟，不少品牌對於快速充電都做了充電保護，確保兩三年內不會影響電池。根據我自己的使用經驗來看，即使使用快充，兩三年後電池的續航能力依然能達到80%以上。

3）手機邊充邊玩電池壞得快？完全沒影響

許多人聽說過手機不能邊玩邊充電，因為電池既在充電又在放電會損害電池。然而，這種觀點是不科學的。同時充電和使用手機對電池的健康沒有任何影響，事實上，同時充電和使用手機還有益於手機電池的壽命。手機電池的壽命主要取決於充電和放電的次數。當手機正在充電時，電源晶片會直接為主板供電，並控制電池的儲存能量。當電池充滿後，手機使用時會直接從主板獲取電力，繞過電池的供電。因此，即使將電池拆除，也不會有任何問題，電池會得到一段短暫的休息，減少了放電的次數和頻率。手機主板上還配備有電源控制晶片。

與其在意電池不如選擇快充和大容量手機

電池使用一定是有損耗的，但就目前的技術而言，無論是快充還是慢充，基本上手機電池都能帶來2-3年比較好的狀態的使用。所以與其糾結電池損耗，真的不如換一個容量大一些的電池，或者選擇100W以上的快充，更大的容量和更快的速度，可以彌補電池損耗帶來的體驗差。

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