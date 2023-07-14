除蟎機｜近年防敏意識抬頭，尤其為了防止家中嬰幼兒身受「蟲害」，許多香港人花錢買除蟎機，企圖用新科技趕絕床褥中的塵蟎。但原來除蟎機只能淺層清理床墊，據台灣的兒科醫生想要有效驅除家中的塵蟎，靠另外兩招最為有效。



台小兒科醫生：除蟎有效要靠2招

最近越來越多人購買除蟎機，但其實其效用未必如理想中好（網上圖片）

【除蟎招數1】保持房間乾爽

許多用戶購買除蟎機後，看見機身積累的灰塵越來越多，便認為除蟎效果良好。但據台媒引述兒科醫生，除蟎機只能清除床面約 5cm 的蟎蟲，對於床墊內部深層的塵蟎則毫無作用 － 原因是塵蟎非常喜歡潮濕溫暖的環境。

塵蟎非常喜歡潮濕溫暖的環境（網上圖片）

家中如果長期濕度過高、超過80%，就極易讓塵蟎大量繁殖。專家建議，可以購買抽濕機，把室內濕度控制在 50% 上下，就可以大大減低蟎蟲生長的機會。

【除蟎招數2】勤換寢具更有效

即使除蟎機吸出大量灰塵，也不代表全是蟎屍，很多可能是棉絮和皮屑。專家指出，如果不經常清潔，一張使用半年的床墊內可能就會滋生 200 萬隻塵蟎。

除蟎機中倒出的塵垢，未必一定是蟎蟲的屍體，更多可能只是被棉絮和皮屑（圖 YouTube）

要避免蟎蟲侵害床褥，最有效方法就是每周定期清洗床單、枕頭套等，水溫要60度或以上、再曬乾。這樣可以確保床褥的衛生、切斷蟎蟲的生存環境。

消委會14款抽濕機評測2023

既然保持家居乾爽是除蟎的一大法門，在高溫潮濕的香港，購置一部強力的抽濕機似乎十分必要，消委會早前就測試了 14 款市面有售的抽濕機，各位可以參考一下他們的評測報告👇👇👇