今年香港書展2023，有YouTube出身的嘉盈BB出寫真集，令人想起N年前「𡃁模」文化入侵書展；當時她們以可愛性感影像出寫真集，吸引毒男、電車男課金。當中最出位當然數周秀娜，加上DaDa陳靜、動漫Maggie、「浸大E神」Carol、「E Cup Baby」劉欣宜等「𡃁模」連續在7月舉行的書展、動漫節出Cosplay、賣寫真。一齊睇睇那些年、我們在會展影過的𡃁模。



嘉盈BB親筆撰寫3萬字心情剖白，當然還附有大量靚相。＄238

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01.最具代表性｜周秀娜刷牙刷到成口泡

09年周秀娜以一張迫爆上圍、刷牙刷到成口泡，令人聯想成其他白色液體的相片為主打，推出新寫真集。周秀娜後來更成功轉型，於娛樂圈繼續發展，有戲拍、仲可以拍TVB劇，絕對受得起「𡃁模始祖」封號。

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更多人會想起鄭性男fans在書展購買完周秀娜寫真集後，被大量傳媒圍訪，擺出扮女神刷牙、親吻寫真集等甫士任影，被網民稱為「書展毒男」瘋狂恥笑；後有人為他抱不平，原來事主年幼時患了腦部疾患，令他表現異於常人，他只是去書展買書支持偶像，不應受到網絡欺凌。

02.爆炸糖 DaDa 陳靜

好身材的 DaDa 陳靜以「34吋胸插沙」飲品廣告走紅，人稱「百果園咪神」的她，寫真集當然大賣！12年DaDa曾在書展推出散文集，公開童年照出私相簿，同年她參演杜文凙的《低俗喜劇》中，角色「爆炸糖」也是一位𡃁模，成功獲提名並奪得電影金像獎最佳女配角，領獎致辭時一句「多謝高登先」也是一時經典。

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03.動漫Maggie 李曼筠

雖然「動漫Maggie」主戰場是動漫節和Cosplay，其實也有在書展賣相，不過她的fans就似乎喜歡cosplay多過水著。淡出娛樂圈的Maggie，曾在2017年被捲入閃卡事件，她並未有正式接受訪問回應。

Maggie 李曼筠 weibo 相片

Maggie 李曼筠 weibo 相片

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04. E Cup Baby 劉欣宜

劉欣宜（Miyoko）是較後期加入𡃁模寫真戰的一位，由於身材豐滿，被封為「E Cup Baby」，參與了不少香港 PlayStation 宣傳活動，但並未成功打入宅男市場。傳聞後來轉職做空姐，已為人妻人母。

劉欣宜當年的性感寫真，仍有不少男士珍藏。（網上圖片）

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05.安祖拉嬰兒 Angelababy

嚴格講Angelababy不是「純正𡃁模」，她早在2003年14歲出道後，靠影雜誌、影fashion已經有一定知名度，有傳她在書展出寫真集，單靠名氣不賣性感，單日已賺了$55萬，背執書展吸金女王！現時她已轉戰內地，且跟黃曉明結婚產子多年。傳聞因為中國廣電總局已下令，藝人名字不能使用外國名，有網民建議Angelababy改名為「安祖拉嬰兒」。（笑死）

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Rainbow 胡淽喬

Rainbow 原名胡心諾，曾是𡃁模組合Donut成員也出過寫真，現時仍活潑於社交網絡，以KOL身份時常為fans送出靚相。

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07. 浸大E神 Carol

Carol曾參演TVB節目「美女廚房」，因34E上圍及在浸大修讀副學士，故有「浸大E神」之異名，2010年曾推出噴血寫真集，也有演出電影，現時已離開娛圈，成為專業瑜伽教練。

許穎在書展現場為寫真集造勢。（視覺中國）