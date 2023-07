iphone 15 消息|iPhone 15 系列近日的傳聞不絕,繼 USB-C、新電池技術、新配色外,最新再傳出將成為史上最窄邊框的手機。不過消息傳出來後,竟被大批網民批評,原因或與可能加價有關。



史上最窄邊框手機

外媒記者Gordon Kelly在 Facebook 專頁分享,iPhone 15 將有令人驚嘆的設計,iPhone 15 Pro兩款機型的邊框或僅有1.55mm,打破了小米13 1.81mm 邊框的紀錄,成為史上最窄邊框的手機。如果爆料消息屬實,iPhone 15 Pro將比 Samsung Galaxy S23邊框薄約20%,以及比 iPhone 14 Pro 薄約 30%。

網民不太受落

Gordon Kelly 分享完以上的消息後,引來大量網民留言批評,笑稱:「I can’t wait to buy the 15 for $1500 and have everyone mistake it for the 14, 13 or 12」(急不及待想買 1500 美元買 iPhone 15 Pro,但其他人誤認是 14、13或12),認為 iPhone 15 的升級沒有值得注意的地方,看上去與前代分別不大。

iPhone 15 的升級如何目前仍有很多不同傳聞,而比較一致的是傳 iPhone 15 系列將會加價,Bloomberg 和 Wedbush 證券分析師 Dan Ives 分析同樣指出,iPhone 15 系列的硬件升級後,估計會加價,而加幅在100~200美元不等,有機會是 Apple 有史以來加價最多的一次。

iPhone 15 系列有什麼改變? 改用USB-C充電、新動作按鈕、圓邊框設計等。

iPhone 15 系列有什麼改變? 改用USB-C充電、新動作按鈕、圓邊框設計等。

詳情請睇:https://bit.ly/3p4pthl iPhone 15 Pro Max 預計價格是多少? 有傳比上一代再加 100 美元,iPhone 15 Pro Max 1TB預計售價約 1,800 美元

