超導體LK-99｜近日科學界正蘊釀著一股改變世界的風暴，那就是不少科學家研究了數十載的「常壓室溫超導體」／「室溫超導體」。

可能普羅大眾仍然未發現是甚麼一回事，但「室溫超導體」被譽為近代科學的「聖杯」若然可以正式投入民用，人類的科技將有可能一口氣躍進數十年，連科技界大神級分析師就明言：iPhone 都可以獲得量子電腦級別的效能。



一旦常溫超導體投入商用，像iPhone一樣的流動設備將獲得天翻地覆的變化（網上圖片）

甚麼是超導體？

在日常生活中，傳播訊號、電力時，我們就需要用到「導體（Conductor）」，然而絕大多數的導體都會有電阻，減慢電子的流動，形成一定的能量散失及產生熱量，影響傳導時的效率。

在過往要使某種物料成功得到超導特性，需要將物料保持在極低溫（零下100～200℃）或極高壓的環境之下方可實現（網上圖片）

而「超導體（Super Conductor）」，即電子可以在近乎零電阻的情況下於該物質內移動，故不會出現能量散失或產生熱量的狀況。

在過往要使某種物料成功得到超導特性，需要將物料保持在極低溫（零下100～200℃）或極高壓的環境之下方可實現，而要實現這種環境則意味著要額外投入更多的成本，令超導體的大規模應用變得不合乎成本效益 － 然而這個情況由現在起或會迎來改變。

南韓團隊聲稱成功研發「室溫常壓超導體」 LK-99

在 7 月 22 日，南韓團隊在網上平台發布了有關「室溫常壓超導體」的研究論文，指他們成功在實驗室內成功合成出以改良過的鉛-磷灰石結構，在常壓、室溫（不超過127℃ ）下可以實現超導特性的物料「LK-99」，論文中更提供了 LK-99 的成份以及製作方法。

消息一出即時震驚科學界，除了「室溫常壓超導體」一直被譽為近代科學的「聖杯」之外，更重要是南韓團隊所提出的 LK-99 製作所需要的物料在自然界中並不難以取得，且製作過程十分簡單，簡單到甚至是一個高中生只要跟足說明、經過34小時的操作就能在一個普通的實驗室中重現成果。

LK-99在南韓研究團隊的影片中，在室溫、常壓的環境下展現出超導體其中一個特性 － 抗磁性，因而可以在磁石上自然懸浮

南韓團隊的論文因為團隊內閧而搞出另一輪的風波，然而各地有在進行超導體研究的實驗團隊就相繼著手重現 LK-99 的製作過程，截至下筆之時，在中、美各地至少已經有 3 個團隊成功重現 LK-99 的製作成果，暫時證實了 LK-99 理論上可行，只要接下來的時間通過更多的

測試，LK-99 就有望正式成為全球首種「室溫常壓超導體」，不過在正式投入商用之前，仍然需要逐步改良製作過程、提升產出良率。

郭明錤：iPhone 都能獲量子電腦級算力

有了常溫超導體，對於一般民用科技有何影響？近年在爆料界建立了不少名聲的天風證券分析師郭明錤就在官方 Twitter 上發表了一段文字，簡單地譂述了常溫超導體出現後科技界將面臨甚麼變化。

郭明錤就明言：「計算機與消費電子的技術與材料創新，都是為了要實現高速運算、高頻高速傳輸、小型化等要求，而超導狀況 (電阻消失) 特性將會顛覆既有的產品設計與材料/技術採用」。

得益於超導體不發出熱量、沒有能量散失的特性，未來或不再需要散熱系統、光纖等等，令先進設備的體積可以大幅縮小，「讓即便是小如iPhone的行動裝置，都能擁有與量子電腦匹敵的運算能力。」

《回到未來》中的懸浮汽車或可在不久後成真？

另一方面，超導體的抗磁特性亦令人類有可能研發出更具效率的磁浮交通工具，除了已經存在的磁浮列車，連科幻片中常見的飛天懸浮汽車都有可能成真。