AV Show 2023／香港高級影音展2023／2023香港高級視聽展｜由8月11日至13日於灣仔會展舉行；記者在星期五早上入場，發現人流比往年更多，11點幾左右各攤位已經有很多入場者排隊試聽新機，喜歡音響、耳機、甚至想買Soundbar睇Netflix的你，送上10件場抵買之選，以及值得排隊試聽的新作推薦。



必試作01：日本純血動畫風耳機｜ANIMA ANW02

由日系耳機廠 Acoustune 成立，針對年輕人的真無線耳機品牌 ANIMA ，場內擺放了即將在香港發售的第二代真無線藍牙耳機 ANW02 ，新作依舊由曾經監製《idol master》動畫樂曲的TAKU INOUE 進行情境式調音，特別適合喜歡聽J-Pop（如YOASOBI）、動畫歌、V家電音歌曲的人。機內更有三把性格不同、有點像初音一樣的AI 風格「Advent Voice 主題音效」，她們會為你讀出連接、播放等耳機操作導航聲音。（Soundwave Audio 攤位: X13 & X15）

完了影音展，會展下個月還有電腦節2023！01空間提供門票優惠、獨家65折減$13蚊｜入場抽幸運卡最多賺5百！

日本純血動畫風耳機｜ANIMA ANW02（鍾世傑 攝）

ANIMA ANW02主機本身改用更好的動圈單元、支援 Snapdragon Sound 以及新一代 LE Audio ，慳電之餘、用來打《世界計畫》、《太鼓達人》手機音樂game包唔會甩beat。（日本售價33,980Yen／香港快將發售）

HK01還跟 Acoustune 掌門人三枝先生傾了很多關於ANIMA ANW02 開發秘聞，遲一點會另文上架。

HK01還跟 Acoustune 掌門人三枝先生傾了很多關於ANIMA ANW02 開發秘聞，遲一點會另文上架。（鍾世傑 攝）

Technics EAH-AZ80 藍牙耳機評測｜日系HiFi靚人聲、降噪意外地勁

同場插曲：撞到耳機狂人Cato Mak

正當記者在拍攝時，竟然撞到香港耳機界名人「耳機狂人Cato Mak」，他正在Audio-Technica 鐵三角的攤位試玩價值近70萬港元，六十周年高端系列「真空管耳機擴大機鳴神 NARUKAMI」，包括耳機擴⼤機/前級擴⼤機等等。Cato戴上的耳機採用黑柿木作為機殼，非常罕貴，在場內試先在鐵三角攤位登記預約，才有機會試聽！(攤位D05）

必試作02：隔音間即試個人調音｜DENON PerL Pro

日系名牌天龍的真無線耳機新作 DENON PerL Pro，可配合手機app進行音色個人化（相關試玩文章在此：LINK），戴上耳機5分鐘就可以tune出最適合你的音色。由於這調音需在安靜空間進行，攤位內特設隔音間！而且這款推出不足1個月的新作，在展期內更有特價優惠。（會場價：$2,502／原價：$2,780）(攤位G01）

DENON攤位還有大量小型家居、個人使用的無線喇叭、電視Soundbar以優惠價發售。(攤位G01）

DENON攤位還有大量小型家居、個人使用的無線喇叭、電視Soundbar以優惠價發售。（鍾世傑 攝）

Sony WF-1000XM5 售價$2,490｜街頭評測vs XM4試降噪、音色、通話

必試作03：韓系靚聲二代更纖巧｜AK UW100 MkII

Astell & Kern 是韓國發燒級個人影音品牌，它們近日推出了第2代真無線藍牙耳機AK UW100 MkII，而單元的擺位也重新設計了，令音色還原度更高、更清晰。最緊要是充電盒、耳機本身牌做得更纖巧，女仔都玩到了。這款新機將在AV Show內首次展出，連外國都未有得試！（定價：$2,380／場內率先試聽）(攤位E01,E02,E03）

AK各種播放器、手提耳擴都在做優惠價。

必試作04：Koss Porta Pro Classic 貼耳式耳機

首發於1984年，外觀不變、定價相宜，但音色就一路要改良的傳統貼耳式耳機，4百幾蚊有超高CP值得音色，最適合配walkman、手機聽歌。場內有兩隻限定配色版。（$438／有線控版$488）（攤位 F03）

Koss Porta Pro Classic 貼耳式耳機（鍾世傑 攝）

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必試作05：凱音Cayin 30 周年限量版播放器 N30LE

由大型音響發展到頂級個人播放器，凱音Cayin這品牌原來已經誕生30年，會場內可以帶上你的耳機，排隊試試30 周年限量版播放器 N30LE！感受一下幾近4萬港元的播放器的音色！它使用鈦合金機身、6吋熒幕，內置2顆AK4499EQ旗艦級DAC及Snapdragon 665處理器。（定價34,999元人民幣／38,153港元）（攤位 C01）

凱音Cayin 30 周年限量版播放器 N30LE （鍾世傑 攝）

斯巴克．凱音的工程師／副總伍曉東又推介記者試聽這套同樣為品牌30周年紀念的擴音機，使用了8支頂級的真空管。

斯巴克．凱音的工程師／副總伍曉東推介記者試聽這套同樣為品牌30周年紀念的擴音機 （鍾世傑 攝）

必試作06：B&W PX8 高級靚聲罕有劈價

如果你喜歡聽頭戴式藍牙耳機，B&W PX8 會是記者心水之選中的3甲款式，它在市面最平都在賣5千元，但場內不單只可售＄4,658，更有demo可先試後買。它全機使用金屬製，音色出眾，所謂貴買平用，聽過就知道值得。（原價＄5,480、會場優惠價＄4,658）(攤位G01）

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必試作07：買軟件、買軟件

有好的器材，還需要好的音樂訊源，除了聽串流音樂，市面已經很少唱片店了。好在AV Show 內有一整排的攤位在賣CD、黑膠碟呢！

必試作08：NOBLE FoKus Prestige 原木製機身機盒

NOBLE 是一個美國耳機品牌，FoKus這個藍牙耳機支線專搞頂級配置的作品，場內最新展出的NOBLE FoKus Prestige，配備8.2mm鈦膜動圈單元 及 KNOWLES雙動鐵單元，耳機及充電盒全套以同一棵原木打造，全部花紋不同、全部世一，包唔怕撞款。（HK$4,680）(攤位E01,E02,E03）

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必試作09：示範何謂高CP值｜Fiio FW3真無線耳機

Fiio是國內CP值超高的個人音響廠，Fiio FW3真無線耳機售價僅＄699，小小耳機內卻藏有大量新技術，比如左右聲道各配備一個AK4332，使用高端10mm碳基動圈，支援台灣高清藍牙格式LHDC 及 aptX 連接，勁抵用。（＄699）（攤位：B04）

Fiio FW3真無線耳機（＄699）

必試作10：Soundwave Audio＄2888福袋️

有間影音代理就在三日展期中推出10套最筍福袋，只需要 $2,888就可以帶總值 $9,469的影音產品，包括日系耳機 Clariar i430、駁手機用的聽歌神線Zorloo Ztella II，以及各種耳機配件補品。驚搶唔到？放心！我哋星期五、六都預留少量名額，盡量令大家買到心頭好！（Soundwave Audio 攤位: X13 & X15）

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