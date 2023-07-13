Apple 將於7月13日推出 iOS 17 公測版（Public Beta） 大量新功能中、有10個項目被受用家關心，包括：



1. 個性化聯絡人來電風格

現時我們可以自定聯絡人的相片，升級後將可以進一步自訂電話聯絡人的來電時整個畫面的風格（揀相片、加Emoji、選字型、更可以用中文及日文直排字）。當中活用了類似 iOS 16 自定鎖定畫面時的退地人頭功能，創造出景深突出來電者身份。

一個圖輯看清iOS 17大量新功能及相關畫面：

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2. Live Voicemail ｜留言轉化文字／FaceTime錄起做短片

現時如果有人來電，沒時間聽的話就會跳進留言信箱，iOS 17新功能將可由系統聽取留言，並即時以A.I.改寫為文字短訊，方便無法通話、沒空聽voicemail的你即時閱讀，又或是copy到記事簿。

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如果miss call是Facetime視像來電，系統更可以錄起片錄，方便你及後翻睇，非常細心又實用。

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3. iMessage 安全回報 Check In

「返到屋企打畀我／畀個WhatsApp我吖」，以後有這個「安全回報（Check in）」是 iMessage 訊息的新實用功能，就更方便了。你可以先在「訊息」 App 內預定歸家時間，回家後就點選 Check in ，其他聯絡人即能收到你已安全抵達的提示。

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4. 第三方下載App

因應歐洲多個國家的新規範，不可限制手機用戶只能使用原生app平台下載／安裝軟件，iOS17將允許 iPhone/iPad 透過第三方平台下載 App，不再限死使用app store。

5. NameDrop ｜ NFC 交換連絡人

日本手機以前流行用紅外線機過機交換聯絡方法，如今NameDrop 即是相當原理的 NFC版本，只要兩部iPhone 交疊一起，就可即時交換連絡資料。此功能亦對應「新功能1」內的「個性化聯絡人來電風格」個人情報卡。

6. AirDrop更新｜物理過機唔使再搵人

現時就算你想將相片傳送跟身邊的人，都需要在AirDrop中找出對方的機名，再點擊send出去。以後你可以開動AirDrop後再跟朋友機疊機，就會識即時過相。

7. 叫醒Siri唔使喂喂喂

首先有傳會把「Hey Siri」的指令，縮短成「Siri」即可。另外，由於 ChatGPT 的出現，令各種的 AI 如雨後春筍出現，Siri 的性能已漸漸被拉開，因此預計 iOS 17 會提升 Siri 的性能，以追上 AI 的發展。

叫醒Siri的指令縮短成「Siri」，不用喂

8）更多桌面小工具

iOS 17 將提供更多實用、更互動的widget桌面小工具，比如 HomeKit 配件開關，方便你隨時手控制智慧家電開關。

9）活用待機模式

「待機模式」功能可以讓用戶在充電時查看信息。用家可以自訂各種時鐘風格、喜愛的照片或小工具，包括「智慧型疊放」，讓用戶能夠在需要時輕鬆瀏覽到合適的小工具。當需要離遠查看消息時使用MagSafe充電時，「待機模式」功能可以記住用戶的顯示模式。只需輕觸屏幕，就可以輕鬆開啟「待機模式」功能。

10）不日上映：Journal App全新日記APP

在上次WWDC發布會，iOS 17 還公開了全新「Journal」app，用戶可用日記記錄身心健康狀況，又可以利用多媒體如：照片、影片、音樂、聯絡人紀錄、定位訊息加進日記。（不過Journal App 功能要到2023年尾左右才會釋出，在公開發售iPhone 15時才隨機中的正式版iOS 17推出。

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iOS 17 支援機款

早前有傳 iOS 17 將會不支援 iPhone X、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus，不過由《MacRumors》論壇網民爆料的最新資料中，iOS 17 或重新支援以上 3 款手機，不過部分的功能沒法在舊機中運作。

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iOS 17 支援設備清單



iPhone 15



iPhone 15 Plus



iPhone 15 Pro



iPhone 15 Ultra



iPhone 14



iPhone 14 Plus



iPhone 14 Pro



iPhone 14 Pro Max



iPhone 13 Mini



iPhone 13



iPhone 13 Pro



iPhone 13 Pro Max



iPhone 12 Mini



iPhone 12



iPhone 12 Pro



iPhone 12 Pro Max



iPhone 11



iPhone 11 Pro



iPhone 11 Pro Max



iPhone XS



iPhone XS Max



iPhone XR



iPhone SE 第3代



iPhone SE 第2代

