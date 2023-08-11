值萬元「15機」超合金當垃圾掉｜大埔友尋人接收：有無師兄解救佢

80年代香港細路人人想擁有的合體機械人玩具「十五機合體」（正式名為Dairugger XV、作品名《機甲艦隊》），無論是超合金魂出新版，以至上個月本地品牌Action Toys在動漫節預訂超平價mini action版，都有大量玩具迷搶購。但你又怎會想到，有朝一日朝早七點去屋邨垃圾房，竟然會發現一盒完整齊件的原版DX十五機合體！？難過中六合彩呀！



大埔街坊fb報料、250回應、120多次分享

話說在7月11日早上7時左右，在facebook「大埔 TAI PO」群組，有人貼圖表示：「朝早7點半起身見到，有無師兄解救佢 #運來樓22樓嘅樓下升降機旁」，相信是大埔運頭塘邨街坊報料，在一埋大家樂早餐即棄食具和垃圾袋中，竟然發現一盒「DX十五機合體」超合金玩具圖，雖然包裝相當舊，但是似乎所有配件齊全，連小朋友時最易掉失的飛拳，還有雙膊上的電鍍直升機螺旋槳、武器光輪劍、說明書也有齊！

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網友：靚盒齊件賣到2千幾！

網友反應熱烈：「呢啲要救呀，真係童年回憶」、「舊版15機合體，靚盒齊件賣到2千幾……」、「曾經中古鋪炒過萬」但樓主就表示自己不是玩具迷：「一睇都知肯定係古董黎，曾經有幾秒鐘思考過想執，亦都有一秒思考過會唔會係淘寶貨。」

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玩具店老闆：個盒一定係真野

記者將相片send給資深的玩具店店主查詢，他表示睇相已可肯定包裝是真的，但由於「DX十五機合體」有相當多高仿真度翻版，他無法單靠相片武斷地評估相片中的「DX十五機合體」是真是假。

冇想像中咁值錢

不過，可能因為近年BANDAI已推出了「超合金魂」版本的十五機，不少人有新都揀新的；早前香港品牌 Action Toys 更在動漫節公布推出定價399的廉價版完成品，日本方面的二手回收價，已經慢慢下趺至10000日圓左右，並不是大家想像那麼值錢的珍品。

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