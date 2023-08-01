橫濱高達 GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 最近推出夜間門票，可在19:00後入場，入場費有折扣！在7月31日「橫濱港煙花大會」舉行期間，有大量遊客在高達旁的大空地欣賞花火，一齊欣賞twitter上的精彩相片、影片。



難得機會、高達站立在夜空中！

位於橫濱港碼頭旁的 Gundam Factory Yokohama ，在橫濱海岸邊展出的 1：1 RX-78f00 卻是首次加入全身可動關節，可以做出下蹲及模擬步行等動作的高達，活動原定展期到 2023 年的 3 月就完結，為照顧疫情無法旅行的高達迷，延長了一年展期。

踏入日長夜短的夏天，BANDAI推出了夜間門券 Night Ticket（ 只限 2023年7月22日(土)～9月3日(日) 發售），期間GUNDAM FACTORY YOKOHAMA將改為年中無休（本來休星期二），營業時間追加至10:00至21:00(最後入場時間為20：00)，增加更多可以在夜空中欣賞高達的機會，絕對是入場好時機。7月31日「橫濱港煙花大會」舉行期間，有大量遊客在高達旁的大空地欣賞花火，一齊欣賞twitter上的精彩相片、影片。

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Twitter よっくん @yoshi115t 圖片

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夜間門券定價由大人1,650日圓減至​⇒ 1,320日圓，小童（7歳以上12歳以下）由1,100日圓減至880日圓。購票者可在1900時後入場！雖然至9月橫濱港都不會再有花火大會了，但過去都只是特別日子才開放夜間入場，是難得能欣賞1：1可動高達在夜景中步行的珍貴機會，加上連入場禮物也換成新款，香港高達迷去到日本旅行，真的很難忍手不去。

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最近連入場禮物也換成新款，是用環保物料製的RG 高達模型

1：1 高達在日照與及夜間亮燈後都會展現出不同的視覺效果（蔡浩騰 攝）

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外國人預約購票手續簡單

購買Gundam Factory Night Ticket，方法與一般門票相同，只需去Gundam Factory 官網 免費申請BANDAINAMCO ID，之後就可網上購票（接收海外信用卡），完成購票後入場可直接展示手機QR，不必再排隊換票。唯留意，暑假人流頗旺，建議提早一星期訂飛；另外，如想坐升降機登上5／6樓近距離欣賞高達，需要另購買「Gundam Dock Tower 門票」（原價、不設夜間折扣）。

趕時間的話，可以預先在手機上買定 QR Code 門票（蔡浩騰 攝）

加額外 ¥3300 即可進入 Gundam Dock Tower ，登上「5F」及「6F」兩層近距離睇高達，可以在高處觀賞到 1：1 高達最少兩次活動時的表；留意每節時間約 45 分鐘，也需預先預購。難得來到橫濱、「人一世物一世」，高達迷沒理由不從高角度觀賞 1：1 高達，這筆錢值得花。

RX-78f00 在其中一次活動之後會轉頭望向 6F 觀景台位置，算是全時間中最佳角度，要自拍留影就趁現在啦！（蔡浩騰 攝）

玩晒成個橫濱｜限定套票

曾停賣多時的「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA きっぷ」，7月中已重新發售（至2023年11月30日為止），雖然定價加了100日圓，但此套票可以在一日內任坐東急線全線、島與未來線（みなとみらい線），又包括「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」入場券、場內Cafe「GUNDAM Café YOKOHAMA Satellite」1000日圓餐券，如果你本來就打算在橫濱觀光，這套票真心抵！不過留意使用「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA きっぷ」的話就是原價入場，沒有Night Ticket優惠了。（成人3100日圓／小童2050日圓）

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Gundam Factory 會場限定店有新模型

最近Gundam Factory Yokohama內的模型店Gundam Base Yokohama Satellite，7月15日開始追加了1/144「G-3概念灰色 高機動仕様 RX-78F00 高達」另外還有其他高達模型及手信、紀念品。

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