消委會真無線藍牙耳機評測報告2023年版公開，73款樣本中有24對沒有降噪功能，這批耳機多數分為兩類：像AirPods 3 不用入耳式耳棉，為用家提供更開揚、通爽配戴感的運動耳機；又或是放棄降噪，令機價更親民的入門耳機。消委會特別將這批耳機獨立作出評分，更具參考價值。



沒有降噪的耳機相比便宜

從24款無降噪耳機樣本的表單中可以看出，定價最高為＄1,500、最便宜的為＄209，相比ANC降噪耳機便宜，以相同價錢可以買到比ANC降噪機種音色更好的耳機。比如Apple的AirPods 3，正是不使用耳膠的半開放式耳機，沒有降噪模式，但在音色評分方面，與同廠AirPods Pro 2一樣取得5分滿分，定價就便宜＄450元。

同場睇其他49款降噪耳機消委報告：消委會評測49對降噪耳機｜AirPods Pro2稱冠、千二蚊Honor砌低B&O

Apple AirPods 3沒有降噪模式，音響質素與AirPods Pro 2 同分，但就便宜450元。

Sony WF-1000XM5藍牙耳機售價$2490｜追加實機街頭vs XM4試玩報告

消委會評測24對無降噪真無線藍牙耳機

+ 20

消委報告評分準備01｜音響質素



是次評測由5位專業試驗人員負責，分別試聽：人聲演講、古典音樂、流行音樂及爵士樂4類聲音檔案。報告指出整體音色最佳為Airpods Pro 2 及Airpods Gen 3，評審員認為兩款樣本音色和諧悅耳，清澈且有活力，獲5點評分。而官方售價為$1299的Honor Earbuds 3 Pro，竟與定價$3678的B&O Beoplay EX同得4.5分，可能是這次評測中CP值最高之耳機。

消委報告評分準備02｜音效加強設計



另外亦評測了：防止漏聲、降噪效果、無線防干擾能力、電池電量表現幾部份。記者作為一個香港人，對於消委報告得出「全部樣本藍牙無線操作絲毫不受干擾」感到很好奇，究竟他們有沒有走出街頭試用？降噪效果及防漏聲設計沒有發現表現特別差的款式，AirPods 3 沒有耳膠也沒有漏音？真的很神奇。

DENON PerL Pro藍牙耳機評測｜黑科技app神級調音｜附5款新機推薦

消委報告評分準備03｜舒適度



評審員認為Airpods Pro 2、Airpods Gen 3及Watch Buds佩戴感最舒服，獲4點評分。

消委報告評分準備04｜綜合表現



針對耳機、充電盒、耳膠、充電線的製造質量，部分樣本充電盒塑膠外殼不夠堅固，難以從外觀分清左右耳、容易戴曾方向。並點名評測Urbanears Alby 各方面都有改善空間，僅得2點評分。

SoundPEATS Opera 05 藍牙耳機評測｜1千港元內靚聲之選5強推薦

你不一定需要降噪耳機

ANC主動式降噪型號即內置環境收音咪，整AI換算後播放聲波以抵消環境噪音，不過73款測試樣本中，仍有24款是沒有降噪模式的。買家可以從下面兩個降噪耳機的特點，考慮自己是否有需要這個功能：

1）主動式降噪需要通過電路運算出調節數值，故增加了耗電量，令耳機的可使用時間較沒有使用降噪功能的短。不過你仍可以關閉功能減少耗電。



2）降噪功能會令原本的音樂訊息失真。當然，你可以關閉ANC，令音色提升。



3）有降噪功能機價就會貴一點，如果你並不需要這功能，大可選購無ANC的平價機。



4）ANC主動式降噪必需要使用入耳式耳棉，栓塞耳道從而隔音。如果你不適合戴入耳式，又或是你想買耳機在運動時使用，不想雙耳被閉塞感，你或者根本不需要ANC功能。



Technics EAH-AZ80 藍牙耳機評測｜日系HiFi靚人聲、降噪意外地勁