DENON PerL Pro是日本音響名牌天龍新一代頂級真無線藍牙耳機，本身使用高質素: 10mm 動圈單元，像部飛碟一樣的機身設計非常特別。PerL Pro更使用了特殊的手機app聲學調音，一經tune聲即刻聽出耳油！



神app必裝｜唔用不如唔好用聽

DENON、馬蘭士兩大擴音機大牌，所屬的Sound United 早年被美國醫療科學公司Masimo收購，想不到醫學技術都可以用在聽歌藍牙耳機， PerL Pro 配合「DENON audio 」手機 app，用家即能利用內置的 Masimo AAT 聲音訊號處理技術，進行一個長約5分鐘左右的調音，其原理有點像潛水艇聲納，播出試特定頻率聲波，再以收音咪收集反射回來的聲音，從而計算用家耳蝸內結構，度身訂造專屬調音設定，之後Setting就會save入機身內，不需要每次聽歌都開DENON app。

DENON PerL Pro 藍牙耳機評測（鍾世傑 攝）

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同步推出：頂配版PerL Pro ／普及版PerL

PerL Pro｜磨沙黑機身，有自適應主動降噪（Adaptive ANC）功能，可以自動調節降噪程度。大大個圓盤型令我想起美軍偵測機那個碟型天線，原來兩邊耳機共有8支收音咪，且追加了Qualcomm aptX Voice 技術，通話時強調人聲、隔去環境噪音。藍牙傳輸行BT 5.3，PerL Pro 兼容CD質素 aptX Lossless 編碼。

PerL｜鋼琴光面黑色機身，提供一般主動式降噪功能，行aptX 編碼，兩款型號都能開app進行 Masimo AAT 個人化調音，其實也很夠用。

因耳機外圍直徑略大，跟機有3種size矽膠耳塞，1對記憶形狀耳棉，亦提供了包裹機身的連耳翼膠套，戴得頗安定。請先選擇合適的耳棉，戴好才開始做test。

跟機有3種size矽膠耳塞，1對記憶形狀耳棉（鍾世傑 攝）

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Masimo AAT 調音前後｜音色有天淵之別

全個test要在安靜的環境中進行，先在app內點選Masimo AAT測試，會先check耳膠的緊合度，如果耳膠跟耳洞間有虛位，app會提你換耳膠。完成後它會放出一些高頻聲音，且不斷微調，無論你聽到多細聲量，總之聽到時就點擊畫面一下，當做好不同音頻音域。很喜歡完成test後，畫面會以圖像化方式去表達你左右耳各自的聽力特性，感覺好pro。

系統就會試用「原版 Default／調音版 Personalised」給你做A/B Test，一聽就能認出before、after的明顯分別。當你滿意調音後，就可以在app內登記email，紀錄你的profile及聽力情報，以後轉到其他手機都可繼續沿用。做好調音後，你還可以在畫面下方IMMERSION MODE (沉浸模式)中，再微調低音量及離身度。

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立體感廣闊分析力高｜適合聽現場收音樂曲

音質方面，記者認為 DENON PerL Pro 的音色夠雄厚、低音自然，三頻平均而且分析度不錯，最緊要是一定一定要做Masimo AAT ，完成後的聲音更加有個性，絕對「對得住」其身價。記者選了新推出的久石讓 x 英國愛樂交響樂團《宮崎駿動畫配樂交響世紀精選》去試機，因為DENON PerL Pro內置使用瑞典音頻公司 Dirac 的 Dirac Virtuo 空間音效技術，令音場聽落更有立體感、像身處廣闊的現場欣賞歌曲！

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Denon PerL Pro 藍牙耳機 產品規格



藍牙版本：5.3

單元：10mm 動圈單元

響應頻率：20Hz ~ 40,000Hz

藍牙傳輸編碼：SBC、AAC、aptX Lossless

降噪：ANC 主動式降噪

其他 : Dirac Virtuo、Adaptive Acoustic Technology

使用時間：8 小時 (開啟ANC降噪) / 共32 小時 (配合充電盒使用)

耳機重量：每邊耳機8g／充電盒 51.2 g

售價 : $2,780 （Denon／39000120）

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