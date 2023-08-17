Sennheiser Conversation Clear Plus 無線耳機：德國品牌2023年最新款真無線耳機正式上市，自從森威海爾被瑞士助聽器大廠Sonova收購後，用家一直在等兩個品牌會有甚麼化學作用；終於，首款新路線產品Sennheiser Conversation Clear Plus 推出了，除像一般ANC降噪耳機隔走噪音， 又使用了Sonova 在接收人聲方面的獨門技術，針對需要器材幫助提升聽力、卻又未想花數萬元訂製真正醫學級助聽器的用家。



既可聽歌通話、又能提升聽力

或者你會覺得自己聽力沒有問題，這產品就不關你事，但其實很多人長期在嘈吵的職場中工作，這對Sennheiser Conversation Clear Plus 都一樣幫到你。這對耳機跟一般真無線耳機無異，也的確可以蓋牙連手機聽歌、睇片、通電話，而耳機的「柄位」是一支指向性收音咪，配戴時應該指向面前，當你面向想傾談的人，耳機就會自動利用內置 Sonova 晶片提升對方的會話清晰度，但其他方向的雜音人聲就不會同時提高，等你可集中精神對話。

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其專屬 app私設定跟一般藍牙很不一樣：Relax（即想聽到幾多％的環境雜音）、Communication（人聲要自然、還是要聽得清晰）、Streaming（調節人聲跟手機音樂的％比例）。

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耳機本身有 9 小時續航力（可單耳使用、輪流放入盒充電），針對用家對耳機的必須性，充電盒內電量特大，共可回充3 次。

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你會問為何不直接買助聽器，首先助聽器的定價很貴，而且對於一些介意別人目光的輕度弱聽人士，這款產品可能會令他們更有自信，多個選擇都不是壞事。記者就這方面，認為它的宣傳片拍得很精明，它不像是一般醫療器材廣告般平淡呆滯，請了70年代美國重搖滾樂隊Twisted Sister主唱Dee Snider 演了一段趣劇，他與同伙去了一間很嘈吵的餐廳，兩個老人家隔空傾偈、因聽不到雙方的聲音、最終大聲得有如在唱高音！好在助手送上Sennheiser Conversation Clear Plus，聽力回復、談話才變得正常。

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70年代美國重搖滾樂隊Twisted Sister主唱Dee Snider為Sennheiser Conversation Clear+ 代言

提到聽力受影響的樂手，原來80年代舞台演出時IEM入耳式「台mon」耳機仍未誕生，樂手聽不到自己聲音，令音程和節拍失準，而且長期在高分貝的環境工作，人到中年時聽力就會永久受損。好像Beyond的阿Paul 黃貫中，在2012年左右已傳出聽力只途下2成左右的消息。除此之外，耳鼻喉疾病都會影響聽覺，日本女歌手「NANA」中島美嘉，2010年時就因罹患「耳咽管開放症」，長時間無法聽清自己的聲音、等同失聰，一直至2021年才宣布恢復部份聽力，參與The First Take YouTube演唱《雪之華》。

Sennheiser在8月尾會安排在指定的店鋪內安排試用，如果試用後無助提升聽力，仍然會建議向醫生求助，另購適合的助聽器。



香港售價：$7,499 （官方網頁）

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