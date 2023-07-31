動漫節2023 Cosplay相片全集7.31 Day4 鏈鋸人等動漫角色大晒冷｜香港動漫電玩節2023 來到星期一 Day 4，雖然是平日星期一但Cosplayer人數仍然相當多，《香港01》科技玩物頻道現場直擊動漫節3樓Cosplay Paradise的盛況並帶來相集，辛苦各位又迫又熱之下仍全力盛裝出Cos入場的Coser！唔講咁多即刻睇相。



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動漫節20237.31 Day4 Cosplay相片全集

動漫節2023 7.31 星期一Day 4的Coser所出的角色種類較為平均，動漫、遊戲、手遊、VTuber以至推特短篇漫畫的角色均有人扮演；像是《鏈鋸人》、《Spy x Family》、《我推的孩子》、《莉可麗絲》，以至較舊的作品如《五等分的花嫁》、《緣之空》等都有不少Coser出演，不像兩三日前般幾乎一半都是手機遊戲角色。另外平日和星期日相比的好處是沒那麼逼，剛剛星期六日的Cosplay Paradise完全是水洩不通、要同其他人逼住行；星期一不論行場館還是影相都舒服得多，所以還是有理由平日來的。

攝影：蘇煒然

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記者精選貼堂相：



這位Coser扮演手機遊戲《崩壞3rd》的角色「凱文‧卡斯蘭娜」，手中的兩把大劍「天火聖裁」除了造型精美外更內建了燈膽識發光，非常有心機！

攝影：蘇煒然

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服裝、道具同表情都做到足的Coser，相當專業，可惜記者認不出是什麼角色（在想會不不會是英雄聯盟阿璃的某個skin，但又應該不是）。

攝影：蘇煒然

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