iPhone 15 系列 蘋果發布會已鐵定香港時間9月13日凌晨1時舉行，在活動開始一星期前，網上又有驚天新爆料：除了 iPhone 15 、 iPhone 15 Plus 以及iPhone 15 Pro、 iPhone 15 Pro Max 4款已經唱通天的機種，原來一直被指是由Pro Max 改名而成的 iPhone 15 Ultra ，原來會定位為系列最頂級規格、最貴價用料的第5部機種獨立推出。



iPhone 15 最強規格第5型號

這單消息來自 Twitter 的知名爆料戶口「Majin Bu」，他指出早期曾有傳聞Apple將依照Apple Watch Ultra 的玩法，將系列頂價機 iPhone 15 Pro Max 改名／升格／加價（重點😂），更名為 iPhone 15 Ultra ，然而後來消息被視為流料， iPhone 15 Pro Max 以原名上市。而「Majin Bu」就爆出，「iPhone 15 Ultra」並沒有被取消，而是定位為最高階機種「分拆上市」，系統記憶體由2GB 加至 8GB，內置亦加倍至2TB，價格將比 iPhone 15 Pro Max 再貴100美元（超過1萬3000港元）。

👉iPhone 15 Pro Max 售價曝光｜加200美元、4大難題令貨源短缺必炒

Mark Gurman 表示2023年的旗艦手機，將會叫iPhone 15 Ultra！

👉iPhone 15 實機模型相片、Pro Max都有｜4種型號細節／顏色全看清

有知名YouTuber 曾自稱開箱iPhone 15 Ultra

知名科技 YouTube 頻道「Unbox Therapy」報稱收到一部 iPhone 15 Ultra（iPhone 15 Pro Max）的原型機，對比新舊兩代的變化，亦證實很多傳聞的真偽。

雙前置鏡頭iPhone(圖片來源：The Verge）

網傳iPhone 15 Ultra鈦金屬機身的渲染圖

iPhone 15 Ultra鈦金屬機身中攝像頭更加凸起，比現在在售的iPhone 14 Pro Max更加突出，估計配上保護殼可能會好些。另外，考慮到鈦金屬對信號的影響，iPhone 15 Ultra的頂部預留了天線縫隙。

+ 17

👉iPhone15 下月面世應否升級？網民討論1支手機用多久、得出這均值

可信度有幾高？

爆料人 Majin Bu 的文章有見於知名網站 Mac Rumors ，可信性不算低。 Majin Bu 亦附上「iPhone 15 Ultra」相關爆料截圖，以及某配件廠事先製作好的網店手機殼發售介面，當中可見到機種選項有齊iPhone 15 、 iPhone 15 Plus 、iPhone 15 Pro、 iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Ultra 5種機型。但 Majin Bu自己也戴頭盔明言，也可能是配件廠不清楚最終有幾多機種，事前做定選項也未定，無法保證爆料真實性。真相如何，就要等9.13蘋果發表當日才知道了。

iPhone 15 Ultra 5大傳聞



1）首部 USB-C iPhone

2）儲存空間最多達2TB

3）首次配置 Apple 自家潛望式相機

4）加入雙前置鏡頭

5）改用鈦金屬邊框設計



消息來源：X@MajinBu