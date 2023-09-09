AV女優排名 2023年8月影碟銷量Top100｜日本大型書店Bookmate發表2023年8月份「只今大熱賣女優推薦排名榜」，三上悠亞終在8月尾引退，離開影碟界前已經是半力出擊，最後一次上榜只排於第2位，究竟由誰接棒登上人氣No.1 寶座？



三上悠亞無心戀戰僅排2位、冠軍寶座誰屬？

堂堂三上悠亞引退，還以為8月榜將是她的天下，但原來臨走前三上已半力出擊，整個心思都去了拍電視節目、出時裝，還被爆同時一腳踏兩船與Johnny事務所男星拍拖，所以排幾位她應該一點都不care。反而AV影迷就比較在意她留下來的第1位，會由那位性感女星接棒。

三上悠亞無心戀戰僅排2位、冠軍寶座誰屬？

想知第1位是誰，可以點排排名25 to 1 倒數圖輯

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被封「豐滿版石川澪」新人黑島玲衣爆上第5位

黑島玲衣九州出生，她自稱受家人影響，自細就練琴，並入讀了當地知名音樂學校，唯最終發現自己才能有限，知道繼續下去都不會做出成績，把心一橫轉戰自己另一樣更有信心的事業……就是靠F Cup身材加入AV界，更被媒體封為「豐滿版石川澪」。黑島玲衣 IG

圖片：Twitter ＠kuroshima_rei

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黑雨水浸｜玩具迷咸蛋超人全浸爛｜撞正等錢使、交收告吹慘絕人寰

第3位｜石川澪強調自己不只A Cup

上面介紹了「豐滿版石川澪」，但排名就未能超越原版。講開又講其實石川澪很介意被人問她是否A罩杯（她強調自己差不多有B Cup）。石川澪表面人畜無害，出新碟一般都即上3甲位置，8月尾她更開設了官方fan club，有興趣可以入會：石川澪 fan club網頁

圖片：Twitter ＠_ishikawamio_

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