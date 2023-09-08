黑雨水浸｜一位住在大西北的咸蛋超人玩具迷，9月8號凌晨在fb上貼文，其家中大量 SHF Ultraman figure 慘被雨水入屋全部浸壞！更慘不忍睹的是「C-hing」他正遇急事等錢周轉，這批共值過萬的玩具部份已約交收，如今只能取消交易、慘絕人寰。



禍不單行｜預定放售玩具全被浸爛

事主是一位專儲SHF Ultraman figure的玩具迷，9月8號凌晨他在facebook「玩具自由買賣所」出文：「有急事想放翻曬啲玩具，等錢洗一刻。。。小弟住新界北，屋企嚴重水浸，所有盒都報銷。」原定用來放售周轉的玩具，如今都不能賣了。且從圖中可見，他的玩具櫃幾乎被泥水浸至沒頂、水位估計已及腰，可見事主家中浸水情況非常嚴重，恐怕令經濟情況雪上加霜、見者流淚。

facebook「玩具自由買賣所」截圖

記者在同一個玩具買賣group，很快就找到事主另一個po，原來他30多隻咸蛋超人、幪面超人SHF figure在放售，全套賣出的話約值$13000，根據資料他似乎家住粉嶺站左近，不知會否跟深圳水庫零時零分排洪有關。

facebook「玩具自由買賣所」截圖

熱心網民：爛盒都照同你收

網民齊齊安慰他：「最緊要人無事」、「戥你好慘」、「身外物，最近要人安全🙏」更有熱心的網友表示：「可以照放嘅 有啲人唔care盒 我通常都掉盒」、「你啲玩具唔介意畀我睇睇,我幫你收😎」在天災之下仍感受到人情味和溫暖。

在此亦幫苦主做個宣傳，如果有玩家不介意玩具爛盒，可以上fb跟事主收購，希望他能渡過難關、並祝各玩具迷安全健康。

原文：facebook「玩具自由買賣所」

灣仔玩具街－－太源街水浸

位於灣仔港鐵站、近修頓球場的太源街，有幾檔知名的玩具店，當中人稱「社團」的鴻興玩具非常出名，連影帝尼古拉斯基治都去過買《黃金戰士》。但在9月8號晚，鴻興玩具於facebook 貼文，原來太源街發生水浸，水位非常高直入鋪內，店員幾經搶救、等水退後才po文分享情況。在此不是叫大家「趁火打劫」，反正浸水貨都想有人買，如果不介意爛盒的玩家，近日不妨留意他們的facebook，看有沒有平貨買。