Apple發佈會直播、iPhone 15現身！蘋果發佈會Apple Event文字直播（附連結）｜Apple蘋果秋季發佈會Apple Event將在今晚凌晨舉行（香港時間9月13日凌晨1時開始），很大機會iPhone 15／15 Pro系列以及Apple Watch 9／Apple Watch Ultra 2 於今次發佈會中登場。今晚《香港01》科技玩物記者與大家一起睇直播，並即時以文字解說，直擊Apple發佈會情況，即時為大家報導最新消息（以及Apple官方影片直播連結）！



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Apple Event發布會總結

1. Apple Watch series 9 即日起預訂，9月22日推出，價格＄399 美元($3,199)起

2. Apple Watch Ultra 2 即日起預訂，9月22日推出，價格＄799美元($6,399)起

3. AirPods Pro 2 USB-C 版本 即日起預訂，9月22日推出，定價$1,849

4. iPhone 15 ＄799 美元($6899)起／iPhone Plus＄899 美元 ($7699)起

5. iPhone 15 Pro $999美元（$8599）起／ iPhone 15 Pro Max ＄1199 美元（＄10199）起

所有新iPhone 星期五（9月15日）起開放預購、9 月 22 日起正式上市



02：25 ＞ 所有iPhone 15 ／ 15 Pro 系列手機，會在星期五9月15日開訂、9月22日到貨。今日直播已經完結，希望大家星期五搶到心頭好，晚安。

針對愈來愈大的相片，更多的多媒體檔案，iCloud+將提供6TB 12TB新月費計劃。

iPhone 15 Pro（128gb） 定價由＄999美元起、iPhone 15 Pro Max （256gb）由 $1199美元起

拍片支援 4K60fps ProRes 錄製規格；針對Apple Vision Pro 眼罩，iPhone 15 Pro 可以用超廣角鏡頭+主鏡頭拍攝更有空間感的Spatial Video，未來放在 Vision Pro 上觀看就能更為立體，且全方位收錄環境聲，當重播時會有身歷其境的感覺，還完現場聲音，而且會根據你頭部擺動角度而變化。

02：16＞總結：一部iPhone 15 Pro Max 就等如袋住7支不同焦距的鏡頭外拍。

02：15＞iPhone 15 Pro Max 提供 5倍、四重反射稜鏡設計潛望鏡zoom鏡，及更有超強的光學防震。鏡頭等效焦距為 120mm （f/2.8 光圈）（留意此新功能只限Pro Max／iPhone 15 Pro 長焦鏡仍為 3x zoom）

新鏡頭優點當然少不了更好的低光拍攝能力，主鏡頭預設使用 2400 萬畫素拍攝，有需要可以再改，同時兼顧高解析度及file不會太大。

02：13＞影相介面更聰明，點擊一下就可以從幾個常用的鏡頭焦距：24mm / 28mm /35mm 之間切換。

超廣角鏡為1200萬像素，使用全新抗反射塗層。

02：11＞到鏡頭了，4800萬像素雖然跟上代一樣，更因為改用更巨型的CMOS感光原件，每粒感光元素都更大粒，在低光源或是拍攝人像照時，因為吸入的光線更多，成像品質自然更好、低光拍攝時尤見水準提升。

02：09＞打原神、崩鐵、未來CAPCOM還會推出iOS版resident evil 4，A17 PRO令iPhone gaming質素大幅提升。

+ 4

02：08＞官方支援PS5手掣，提高打機質素。

02：07 ＞A17 PRO提供手機業界中最出色的光追表現，打機時使用到60fps，仍然做到又靚又流暢。

02：05 ＞ 首粒核心晶片內置USB 3 控制，使用相應的器材，即可以令資料傳輸更快20倍。

02：04 ＞ iPhone 15 Pro 系列使用A17 PRO 核心處理器，採用 3nm 製程，2 效能核心 4 節能核心架構，效能提高 10% ；GPU 提高 20% 效能。

+ 1

02：00 ＞Action Bottom 將取代實體靜音掣，長按轉換靜音，單按時可以自定動作：比如short cut、錄音、拍照等等。

+ 2

提供4種機身顏色

iPhone 15 Pro 機內使用 100% 回收鋁合金，邊框物料為NASA火星探測器中也使用的「五級鈦」，看似方邊其實加入弧形且表示追加髮絲紋，令握持感更好。

iPhone 15 Pro / Pro Max 的機身邊框將會是史上最窄，螢幕玻璃使用超瓷晶面板，並改用全新結構，爆玻璃時更容易維修。

01：56＞鈦金屬！iPhone 15 Pro 來了。它既堅固又輕身，將會是史上最輕的Pro / Pro Max

定價：iPhone 15（128gb） 由＄799美元起、iPhone 15 Plus （128gb）由899美元起，機身顏色有紅、藍、綠、黑、白 5 種顏色選擇。

01：52＞正式宣布改用USB-C 充電口，同時AirPods Pro 2 亦會推出usb－C版，你可逆向以iPhone為AirPods的電池盒充電。

提供免費衛星定位（香港未知能可使用）

01：46＞iPhone 15 使用新一代晶片，擁有Ultra Wideband，機過機速度快3倍，連線距離亦更遠，你可以在近距離尋找另一位用iPhone朋友的所在地。

01：45 ＞ iPhone 15 將使用上代14 Pro Max 同款的A16 核心

01：45 ＞點擊 2x 拍攝時，相片自動變成1200萬像素。

01：45 ＞影相介面追名了 2x 2倍zoom，使用時方便。

01：45 ＞zoom in zoom out時變得更流順，不會像過去一樣忽然跳鏡頭。

新一代的人像模式，擁有更佳的色彩，以及利用機器學習功能營造人造散景效果，即使是貓、狗都一樣可以自動偵測

01：45 ＞鏡頭升級至4800萬像素，CMOS感想元件的吸光單元更大粒，並利用 2 粒像素合成一粒大像素，相片會以 2400 萬像素輸出，吸光更多、暗位更少雜訊，提供更高質素相片。

Super Retina XDR 屏幕、最高亮度達 2000nits、HDR 亮度則最高為 1600nits、支援 Dolby Vision，與上代同樣採用 Ceramic Shield 強化玻璃屏幕

機背玻璃首次使用一整塊染色磨沙玻璃，相機組件部份會根據機身顏色而改變，更加好看

同時提供6.1吋 iPhone 15 / 6.6吋 iPhone 15 Plus

01：36＞iPhone 15 開始介紹，5隻色一如之前爆料，全線改用動態島，取代M字瀏海屏。屏幕比上代更加光。

Apple Watch series 9 售價：GPS版399美元、GPS+ eSIM版 499美元

Apple SE 同樣會推出改用更環保物料版本（硬件性能不變），GPS版＄249美元、GPS+ eSIM版 299美元

Apple Watch Ultra 2 售價799美元，全部 今日開始預訂、9月22起發售。

新加入粉紅色鋁金屬錶殼，現在有鋁金屬版本還有星光、暗夜、Product(RED)選擇，另外不銹鋼版本就有金、銀、石墨黑三色選擇。

01：33＞新錶身的物料，95％是再生物料。正常使用時間升級至 36 小時、低電量模式下則可長達72小時

01：32＞ Apple Watch Ultra 2 會有針對潛水而設的新功能

01：30＞ Apple Watch Ultra 2，Modular Ultra 錶面，用戶可以用盡畫面空間顯示不同資料，有光度更高的屏幕、全新錶面可實時顯示各種極限運動時必看的情報。

01：28 ＞兩大手錶合作品牌：Hermès推出新錶帶不再使用真皮而變成布質；Nike 更會推出環保再生物料錶帶。

01：25 ＞配合9代推出的新錶帶，以新開發名為「Fine Woven」的環保物料取代塑膠，當中 68％ 為回收物料。錶內電池更環保／包裝盒使用環保物料、盡量縮細，運輸上不再使用海運，減少海洋污染。

01：18 ＞有一段短劇，Tim Cook 叫齊手下，在Apple Park接待VIP來賓「大自然之母」開會，內容是解釋apple在製作各種產品時都有照顧地球環境。除了環保用料、生產線減少炭排放，當然連Apple Park都是使用環保能源運作。「大自然之母」對Tim Cook 對未來的承諾感到滿意。

01:15＞手錶能直接感應你彈指動作，只要用姆指與食指雙擊（double tap），就等如點擊一次錶冠按鈕，進行各種操作，例如：接聽電話／結束通話／暫停計時／轉動畫面Widget 等等

01:13 ＞新屏幕可以做到超低光度，屏幕亮度最高可達 2000nits、最低為 1nits，方面你在昏暗場景如戲院內睇錶，而不會閃親旁人。

01：12＞預載 WatchOS 10，帶來新功能如 Namedrop（兩人手錶靠近即交換通訊資料）。另外，以後可以用apple watch 在近距離尋找你的iPhone。

01：11＞以後可以直接在錶面上召喚Siri，而Siri會與健康app 結合，可以用語音查詢你的健康狀態如：睡眠質素、步行心率等。而由於與 Siri 的互動將在手錶上獨立完成，就算沒有網絡連線都不受影響。

01：08＞ 接下來介紹Apple Watch series 9，採用 Apple 自家研發的 Apple Silicon S9 晶片，擁有 60％ 更多的電晶體、GPU 提速 30％。更擁有更強的 Neural Engine 神經引擎。

01：05＞ Tim Cook 歡迎大家來到Apple Park，首先回帶上次wwdc推出的Apple Vision Pro、15吋 Macbook 等產品。

01：01 > 先來介紹Apple Watch，幾個不同國籍的家庭進行大大小小的聚會，原來當事人都是被「Apple Watch」的不同健康／安全功能救了一命的真實個案、真用家！一家團圓、健康無價。

01：00 > Apple Event 2023 秋季發布會開始了，片頭好似係月球上既碎石！

12：10 > HeshTech 特派記者林勇已經去到美國Apple Park，準備為大家送上第一手iPhone 15 情報。

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