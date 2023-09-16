宅男現在迷2.5次元，來自日本、身材如核彈頭，擁有i Cup上圍的寫真女星天木純（天木じゅん）宣布轉戰台灣，套上Live2D 主播模型，以 VTuber 身份出道，，網友大讚她的「皮」高度還原真人身材，天木更稱要：請期待被我治癒！



3次元、2.5次元宅男都不放過

天木純（27歲），兵庫縣伊丹市出身，曾是大阪地下idol團體假面女子的一線紅牌，天生擁有童顏以及不科的三圍，後來直接轉戰成為寫真女郎，更大量客串日劇。平時在Twitter、IG出po都強調自己的特大胸部，甚麼以特殊的拍攝角度，令到自己的胸部大過頭部，引來一時熱話。不過天木純就似乎不甘於單靠身材俘虜「胸奴人」，近日宣布製作專屬Live2D 主播模型，收起自己「真身」化為Vtuber做YouTube直播。

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前偶像唱《千本櫻》有板有眼

首支cover片翻唱了初音經典曲〈千本櫻〉（連結），不愧為前idol，唱功還真的不錯，不知能夠連迷戀2.5次元，對真人女性無感的宅男也一一治癒呢？

YouTube新人、Twitter 50萬follow

天木純YouTube起壇不足一星期，追蹤數不算多，但其 X（舊稱Twitter：連結）坐擁逾 50 萬粉絲，連Cosplay女神Enako都有follow她。可能因為日本的Vtuber界競爭激烈，天木純選擇台灣為基地，更表示將會學中文，有朝一日會用中文做直播，並以台灣聽演唱會（不是先自己開con，是去看）為目標，不知大家又有沒有興趣去看她的直播？