One Piece 真人版第2季開拍、索柏即將登場，原作者尾田榮一郎於9月15日早上，於Netflix YouTube發片，親自向全球One Piece迷宣布真人版 season 2 落實開拍的喜訊！



尾田：第二季來了、草帽小子需要一位船醫

海賊王真人版大獲好評，於Netflix 84地區進佔收視排行榜第一名，打破日本漫畫改編真人版永遠是收視毒藥的魔咒。而Netflix亦打鐵趁熱，請到原作者尾田榮一郎拍片公開第2季開拍消息。

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尾田Sound Only 聲音演出

影片於尾田工作室拍攝，大師他依舊真人不露相，只拍到他雙手提字「如草帽大船團的各位…」之後就利用真人版電話蟲之口對支持OP多年的老fans以及因為真人版而成為新fans的人道謝，他表示作品得到全球影迷喜愛，連續不斷收到好消息，覺得製作過程再難都值得。並透露昨日與Netflix開會，真人版上架後兩星期，Netflix終於落實投資開拍第2季！

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索柏篇一位女配角已有內定人選？

雖然需要劇本，離正式開拍還有很遠，不過尾田就率先「劇透」了重要情報，他即席揮毫繪畫了索柏，並表示草帽小子需要一位船醫。換言之第2季將會進入磁鼓島篇和阿拉巴斯坦篇！真人版索柏、Dr.希魯魯克、還有老太婆庫蕾哈醫生要出場了！給未看過原作的影迷一點介紹，索柏全名Tony Tony Chopper，是一頭吃了人人果實的馴鹿，所以會人立、也會講人話；他自細跟隨Dr.希魯魯克習醫，將成為路飛的專屬船醫。

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真人「娜美」演員Emily Rudd 出名是《One Piece》忠粉，當她被問到如果拍第2季時，最想要看到什麼角色、最希望找誰演，她在IG Story貼上庫蕾哈醫生與64歲荷里活女演員Jamie Lee Curtis的照片，而她本人亦share了相關po。

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網民憂鹿仔真人化變醜

不過網民就有點擔心，在漫畫中勁可愛，像隻吉祥物的索柏，如何轉化為真人版，與其他演員融為一體？如果開拍成本不足，拍得很醜陋，就大件事。同時亦有不少網民二創、提出了一些「真人索柏」的建議，好搞笑：

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