iPhone 15先達炒價持續更新(10.3)｜Apple iPhone 15 系列今日正式開售，在關心新機功能之外，不少人都將 iPhone 當成「投機產品」去看待，我們《香港01》科技玩物記者亦會由 iPhone 15 系列開售開始緊貼市況，讓大家可以隨時更新 iPhone 15 系列的回收價。



9.25 下午先達出現「停收」，iPhone 15 系列回收價全線下跌

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（最後更新：10月3日 12：30 先達場內回收價）



當過了中秋及國慶幾日大假，似乎因為貨量開始緊張，大莊亦開始趕緊收貨，同時亦令先達回收價／炒價稍為回升。尤其是iPhone 15 Pro及15 Pro Max的原色升幅較高，現時最大利錢的仍然是256大原，不少店鋪回收價已升至11410－11450左右。不過藍色鈦金屬版因為Apple Store不斷有現貨出，因此炒價仍然受壓。不過大家要注意是，接下來幾日將會有更多AOS派貨，相信貨量開始較多，炒價或許後市會再次受壓，果農們一定要留意。

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（最後更新：9月29日 12：30 先達場內回收價）



AOS大貨／AOR雖到 回收價仍平穩

最近AOS及AOR（店取）大貨到，先達回收價雖有一定受壓，但大原256GB的回收價水位仍有千多元。雖然與最高峰仍有2－3千元的水位有一段距離，可是吸引不少果農排隊放機。值得留意是，藍色Pro Max早前由最低位回升一點，仍然負數，但或許一些「信用卡回贈」黨仍有水位賺錢，因此仍有一定吸引力。

（最後更新：9月26日 12：30 先達場內回收價）



(9 月 26 日12：30更新)

AOS貨進場、ProMax這個顏色已炒完

經 Apple Online Store 訂購的第二輪大貨在今、明兩日陸續送到，今早 Apple Store 到店取貨又有大量 iPhone Pro 機開放即日取機，市場突然有大量 iPhone 15 Pro、Pro Max 湧入，先達場內的 iPhone 15 Pro 機系列的回收價再受大考驗。

iPhone 15 Pro 細機大量供貨，即日可取，對炒價有大壓力

iPhone 15 細機當中只有 128GB 版本仍然保有正數溢價，其他型號已經基本沒有賺頭，在今早的到店取貨預約時段，iPhone 15 Pro 細機甚至連原色都可以大量任訂，相信接下來數天回收價都不會有大起色。

iPhone15 Pro Max藍機回收價勢回升？蘋果解構甩色問題零成本復原

iPhone 15 Pro Max 方面，最賺錢的依然是原色版本，其他所有顏色就只有數百元賺頭，藍色更是跌價重災區其中的 512GB 版本、1TB 目前是官方價-＄599 及 -$799，由於已炒無可炒，目前此兩個版本的藍色大機在 Apple Store 已經無限任買，炒價應該翻身無望。

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(9 月 25 日14：30更新)

大貨提早到、ProMax都要停收？

本來市場預期在周末過後，先達場內回收價將會回升，然而有消息指出本應最快於 9/26 送貨的 Apple online store 大貨，竟然有一批提早到達買家手上，致 iPhone 15 Pro 系列機種的先達場內回收價暴跌，甚至有店家明言停收。

而即使有繼續收機的店舖，大機Pro Max都有可能損手離場，目前 Pro Max 機種中，只有原色版本保證有$1000或以上溢價，其他型號則慘跌數百，重災區位於 512GB 藍色機，藍色再受重挫，恐怕要翻身不易。

細機 iPhone 15 Pro 方面，目前只有原色 128GB版本仍然有少部份店保有正數溢價，其他版本已經完全跌破原價回收，在未來數天、大批AOS 貨入場後，相信細機都難保賺頭。

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(9 月 24 日14：30更新)

細機虧損加劇、ProMax藍色慘受壓

在市況繼續較為淡靜的星期日，iPhone 15 Pro 細機的跌勢繼續，目前大部份型號回收價已經低於官方價格，仍然有正數溢價的就只有當中的原色版本及黑、白的 128GB 型號，未知星期一能否為細機行情回春，但相信難度不低。

大機 iPhone 15 Pro Max 方面，目前仍然是全員正數，但不同顏色、記憶版本就「同機不同命」，全數藍色 Pro Max 的回收價都十分慘淡，最搶手的 128GB 型號都只賺＄850；而昨天被大幅壓價的 512GB 版本回收價有微升，雖然仍是三個儲存型號中最低，但如果手執原色依然可賺＄1800，其實已算不俗。

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(9 月 23 日12：30更新)

各型號回收價參差、細機首跌破「招股價」

星期六、日由於先達場內各店鋪的現金未能及時補充，通常回收價通常會較為保守，然而昨天回收價下調的勢頭亦延續到今天，iPhone 15 Pro 細機的回收價持續走低，各型號、顏色中只有原色保有＄200～300 水位，其他頂多只賺＄1，256GB 版本更首次跌穿官方原價，要翻身大概最快都要等星期一開市。

iPhone 15 Pro Max 大機的行情就更為參差，當中反應最差的就是 512GB 版本，除原色力保不失，可以維持＄1700 左右的溢價，其他顏色的 512GB 版本只剩＄600～700 賺。其他版本方面，仍然是以原色最穩，其他顏色的價格波幅較大，跌幅較嚴重的是藍色及白色。

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(9 月 22 日19：30更新)

Day1 先達收市：鈦金原色價硬、其他版本越跌越慘？

在進入晚間時份，先達內依然人丁暢旺，不少放工人士入場找尋賣機脫手機會，然而先達場內的價格卻只節節下跌，iPhone 15 Pro 細機暫時維持在＄200～＄300 的水位，但下午回收價反覆，曾不止一次出現只+$1 收機的消息，預料如往後 Pro Max 的貨量沒有大型短缺，亦未必可以帶動 Pro 細機銷情，如果打算轉售圖利的話，可能要把握機會。

在 iPhone 15 Pro Max 大機方面，目前各容量、顏色的回收價出現了明顯的差異，其中以 256GB 版本的鈦金屬原色擁有最多利錢，每部仍然可賺超過＄2500，然而同一儲存的藍色就只得＄1300 的水位，兩者可以差上＄1200；另一方面 512GB 版本的 iPhone 15 Pro Max 似乎供過於求，場內有店鋪停收，同時有店鋪開出+$500 的價碼，是三個儲存空間版本中最慘淡的一個。

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(9 月 22 日14：30更新)

先達人流劇增、大細機回收價下挫

下午靠後時間，除了到店取機的炒家到先達放售 iPhone 14，Apple 官網的速遞貨亦陸續送到，大量人持機入場，就目前所見，先達內人龍處處。

由於貨量激增，曾傳出有回收店家停收不同的型號，但目前所見場內仍然有大量交易，只不過回收價對比數小時前就明顯下挫，Pro、Pro Max 的回收價都分別下跌近＄900～1000。

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(9 月 22 日12：00更新)

先達開市：Pro Max 收價節節上升、最多賺＄3500

踏入 10：30，先達廣場絕大多數回收店正式開門收機，場內交投氣氛十分熾熱，放機人流甚至比上年同時間更為熱烈，事關 iPhone 15 Pro 系列機種的回收價正盛！即使是事前不被看好的細機 iPhone 15 Pro，目前在先達場內仍以原價高＄500-600 的價格回收。

+ 6

iPhone 15 Pro Max 方面，回收價會因應機身顏色而有差異，基本上鈦金屬原色最為渴市，其次黑、白，而最少需求的則為藍色；最細容量的 256GB 目前報價最高約為＄13700，即原價+$3501，有場內人士認為此價已幾近「摸頂」。

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Apple Store 門口價：Pro Max 最多可賺＄2600

今年 iPhone 15 系列的開賣後回收價概況與上年 iPhone 14 系列相似，iPhone 15、15 Plus 兩部基本型號當然就是一開市就跌破「招股價」，炒市未開始已經結束，相信在今日稍後已經可以直入 Apple Store Walk-In 無限購買，炒家少一個目標，卻是真．用家喜聞樂見。

iPhone 15 Pro 系列機種方面，一如事前傳聞，今年的「細機」iPhone 15 Pro 需求不及 iPhone 15 Pro Max 搶手，目前在各 Apple Store 的門口回收價大概是官方價加＄300～400，不算倒蝕但賺頭甚少，不過後市或有調升空間。

而去到真正的「戰場」、「大機」iPhone 15 Pro Max，目前的 Apple Store 門口價已經是官方原價+＄2200 起步，而這只是最細容量 256GB 版本的報價，另外的大容量 512GB 及 1TB 就更為搶手，目前Apple Store 門口報價平均以+$2500 為主，最高可以上試原價 +＄2600，貼近上年度 iPhone 14 Pro Max 的開市水平。

👇👇👇 iPhone 15 Pro 系列 09：00 參考回收價整理👇👇👇

按照慣例，Apple Store 門口價以吸引散戶快放手上 iPhone 為主，普遍價錢其實是全日最低，在約 10 時先達廣場及內地收機商全面「開市」之後，價錢會有波動，上年價格就會稍微上調，我們會繼續密切留意，最新行情會在此文章持續更新。

*****iPhone 15 系列開賣首日預計炒價將會不斷浮動，想要緊貼市場消息就要留意本頁面的持續更新，不過亦要提提大家，iPhone 並非可靠的投資產品、回收價格可升可跌，各位炒賣前宜先衡量自身負擔能力。*****