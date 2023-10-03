iPhone 15 Pro Max現貨監控神器，有貨即買｜上星期Apple Store開始有不少iPhone 15 Pro或15 Pro Max現貨，不過出貨時間不定，想入手的果迷仍然難以入手。早前有軟件推出，可以即時監控Apple Store的出貨，一有貨就立刻跳至Apple Store購買！



iPhone 15 Pro及15 Pro Max雖然有傳可能會有過熱的問題，但官方指因為iOS 17的軟件問題，而非硬件設計問題，相信未來透過更新來解決，因此直至現時為止仍然一機難求，就算Apple Store開始每日限量放少量現貨，都很快被一掃而空。而最近就有人開發了一個Apple Store監控軟件，可以直接監控iPhone15 Pro系列的出貨情況，當Apple Store有現貨出時不單即時通知果迷，更加會跳至網頁的直購頁面，讓果迷立刻下單購買，搶機更易！

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想睇即日Apple Store iPhone 15的貪量，可以考慮使用以下軟件來監控

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iPhone 15 Pro Max現貨監控神器安裝及使用方法

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iPhone現貨監控軟件製作者及下載主頁：按此

此軟件安全嗎？始終這軟件由第三方製作，記者都難以判定安全性，不過因為此軟件並不會記錄用家的購買紀錄、信用卡等個人資料，如果大家只是在一台平時較少用的電腦上使用，理論上仍算可以。不過，大家還是擔心安全性的話，還是不建議使用了。

如何Apple Store購買即日貨👇👇

如上文所指Apple Store不時都有即日貨以供購買，大家只要在每日早上8－10時，定時上Apple Store網頁，便可以看到即日貨量如何。究竟如何購買？下文立刻為大家實測試訂！

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👇即日Apple Store購買iPhone 15 Pro／15 Pro Max方法步驟👇

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