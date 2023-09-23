Benz EQS SUV新車試駕｜七人電動車方面，市場上的選擇並不多。考慮到已經停產的 Tesla Model X、入門級質素的 Benz EQB 以及國產 MAXUS MIFA 9，如果希望擁有歐洲豪華七人座車型，那麼Benz EQS SUV可能是理想之選。



首先，看看EQS SUV的外觀。這款車型在外觀上與早前試駕的EQE SUV的放大版非常相似，包括車頭、鬼面罩和車尾等外觀元素。有點難以區分，但這種設計可能會深受Benz愛好者的喜愛。然而，也有人認為這種設計缺乏創意。

近年來，Benz推出了眾多電動車型，包括入門級的EQA、小型SUV的EQB，以及高級的EQS系列。Benz在香港擁有大量的粉絲，幾乎每一款EQ系列的電動車一推出，就很快被訂購一空。可以肯定的是，這款EQS SUV同樣吸引不少車迷的目光。

香港EQS SUV有兩個版本，包括EQS SUV 450 4MATIC和EQS SUV 580 4MATIC。儘管這兩款車的價格相差不大，但EQS SUV 580 4MATIC相對於450 4MATIC來說性能更強大，擁有高達544匹馬力和858牛頓米的峰值扭力。此外，580 4MATIC還配備了引人注目的Hyperscreen屏幕，延伸自駕駛位到副駕駛位，感覺非常時尚。還有Burmester頂級音響系統等豪華配置。這些升級加起來的價格超過廿萬港幣，所以對於追求性能和奢華的消費者來說，580 4MATIC絕對是個不錯的選擇。

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EQS SUV的車身非常大，長達5.1米，寬1.95米，高1.71米，軸距達3.2米，相較於之前試駕的EQE SUV大了一個碼。儘管車身巨大，但其空氣動力學設計非常出色，通過精緻的表面和減少的接駁口，以及平滑的車底和大部分封閉式的車頭進風口，成功實現了低風阻的Cd值為0.26，這使得駕駛時更加節省能源。

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性能方面，EQS SUV提供高達544ps馬力和858Nm的峰值扭力，0-100km/h 的加速只需4.6秒，幾乎秒殺市面上許多大型SUV電動車。而且，它擁有高達108kWh的電池容量，官方續航里程根據WLTP測試可達632公里，實際駕駛時想信能夠行駛約四百至五百公里左右。儘管電池容量巨大，但充電時間相對還算可以接受，三相快充約需5.5小時，使用200kW直流快充0-80%僅需31分鐘。

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談到內飾EQS SUV提供了豪華的配置。Hyperscreen屏幕是一個引人注目的特點，橫跨整個前檔板，提供了卓越的信息和娛樂功能。前排和中排的真皮座椅都非常舒適，並且配備了加熱功能，冬天坐在上面不再感到寒冷。車門手枕位置也采用高級木紋設計，與真皮座椅相襯，手感極具奢華感。此外，車載配置還包括語音操作、無線充電和有線Apple CarPlay、AMG Line軚盤、雙區恆溫空調以及大型天窗等，帶來極致的舒適和便利。

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中排座椅設計優於之前的EQB，提供更寬敞的腳下空間和腿部空間，並且中間位置還提供了手枕和手機無線充電功能，使乘客坐得非常舒適。然而，考慮到這是一款七人座SUV，最後一排座椅始終是"加位"設計，腿部空間較窄，頭部空間也有些受限。不過，第三排座椅仍然提供了USB充電接口，並且具有方便的移動功能，使上下車更加輕鬆。

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談到行李箱，EQS SUV配備了腳踢感應式尾門，反應迅速。雖然行李箱容量約為195L，不算太大，但當中排和後排完全放平時，行李箱容量可以高達2020L，非常適合載大量東西時使用。

在駕駛方面，EQS SUV提供多種不同的駕駛模式，包括ECO、COMFORT、SPORT等，還具備OFFROAD模式，專門用於越野駕駛。此外，它還配備了後輪轉向模式，轉向角度可達4.5度，提供更高的轉向靈活性。

值得一提的是，不論是450 4MATIC還是580 4MATIC，都配備了AIRMATIC氣壓懸掛系統，可以根據車重和路面自動調整車身高度。當車速超過110km/h時，車身還會自動降低，減少風阻，提高穩定性。此外，還可以手動設定車身提升25mm，方便停車和越野駕駛。

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對於安全性，EQS SUV標配了許多先進的安全駕駛系統，包括主動車距輔助系統、主動車道保持系統、主動盲點輔助系統、落車警示功能、主動轉向輔助以及主動制動輔助系統連橫向車流警示等，確保駕駛者的安全。

音響方面，EQS SUV 580 4MATIC已經標配了Burmester環迴音響系統，包括15個高質喇叭，升級至Dolby Atmos杜比全景聲，提供卓越的音響體驗。

總結來說，EQS SUV在性能、奢華和舒適性方面都表現出色。儘管售價近百五萬港幣，但與Benz的豪華七人座汽油車型GLS相比，價差不大，同時提供了更先進的配置和性能。如果您正在考慮購買一輛七人座奢華SUV，EQS SUV絕對值得一試。

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