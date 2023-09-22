iPhone 15 不買的理由｜iPhone 15 / iPhone 15 Pro 系列今日（9月22號）正式發售，傳聞4款新機中只有iPhone 15 Pro Max 銷情較熱，其他至今仍可訂到，有網友於PTT的「iOS版」留言指責，自從iPhone 13以來，一直期待蘋果實現「3項於Anroid手機上已不是新鮮事物的設計」，令他感到非常失望，但也有網友為Apple 解話，認為Apple做法有他的理由。



網民：想搬離「動態島」實現全全螢幕

台灣PTT的「iOS版」有網民發文「蘋果是否已經放棄全螢幕？」討論，指自己由iPhone 13時代開始，期盼iPhone 會做到真正的無瀏海、無打孔全屏幕設計，但經歷了iPhone 14和今天的iPhone 15，他的期望並未實現。曾經在網上吹得很熱的全螢幕TouchID指紋解鎖，當然也沒有實現。原PO去年升級至iPhone 14 Pro時本來對今年的iPhone 15期待較高，但在觀看發表會後感到失望，他表示：「在Tim Cook領導下，Apple的創意確實達到了新低點...」，這引起了許多網友的熱烈討論。

iPhone 15 售價、點買？轉鈦金屬有9色揀｜新機10大重點一文整合

+ 7

台灣網民：Tim Cook領導下 iPhone 15 零創新

網友紛紛表達觀點，有人認為「沒有Steve Jobs後，蘋果已不再是蘋果」「年年期待指紋辨識，年年失望」還有人提到「螢幕設計無關緊要，iPhone mini這麼好的發明，為何要停產」，還有人表示「今年的發表並沒有帶來任何創新」。

現時只有部份iPad 的power掣兼具Touch ID功能。

網民已不期待TouchID、只求無孔無瀏海全屏幕

也有人提出，Apple已經放棄指紋辨識系統，以後都只會用FaceID不會二刀流雙修：「蘋果投資大量資金在Face ID上，不太可能回歸指紋辨識」雖然很多人想TouchID回歸，可是蘋果的FaceID臉部辨識技術的確好神好用，自從iPhone 15代全線取消瀏海屏後，取而代之是「動態島」開孔屏，Apple 何時才可以解決前置鏡頭問題，引進全屏幕呢？有人認為「全螢幕可能需要幾年的時間才能實現」。

有人認為iPhone 全螢幕可能需要幾年的時間才能實現

再擠牙膏就跳到Android陣營

而除了「年經」投訴Touch ID沒有回歸，網民又指Android機已經用了多年的「全螢幕無黑邊屏幕」、「摺芒機」，Apple都沒有照跟，認為蘋果雖然銷量仍然很好，但是功能若繼續落後於Android陣營，只會令愈來愈多果粉移情別戀：「每年都在擠牙膏，安卓是有許多功能領先蘋果的」不過就要為iPhone 15 Pro 抱個不平，其實今代改用又輕又硬的鈦金屬邊框後，手機已成功令包圍屏幕的黑邊收窄，屏佔比提升不少。

iPhone 15 Pro Max vs Mate 60 Pro比數據鬥攝影｜華為超越蘋果？

iPhone 15 Pro 改用又輕又硬的鈦金屬邊框後，已成功令包圍屏幕的黑邊收窄

原文：PTT iOS版

iPhone 15 Pro Max vs Mate 60 Pro比數據鬥攝影｜華為超越蘋果？