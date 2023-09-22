高達 Metal Build 惹怒妻子？倫常慘劇又發生｜Gundam fans 被家人丟棄珍藏玩具的慘劇時有發生，但Facebook群組「做模型就對了」一個個案，施主忽然發現擺放在客廳的高達figure被太太拆去武器「繳械投降」，詢問下竟是因為風水問題，貼文一出引來很多搞笑留言，高達與家人之間的地獄二揀一，總是令人哭笑不得。



老婆：「死神高達不吉利要馬上掉棄」

事主一天回家時，驚見價值2400港元的珍藏：地獄死神高達的 GFFMC 完成品（全名Gundam Fix Figuration Metal Composite Gundam Deathscythe Hell (EW) 、類似Metal Build合金玩具）手上的武器不翼而飛，之後太太就殺到：「你做乜擺隻死神高達喺廳咁大吉利是？」樓主奇怪老婆為何知它叫死神高達？太太搶答：「又黑色又拎住把鐮刀，唔係死神係咩？如來佛祖高達啊？」

在繼續講故事前，記者想起1年前有一單名為「土瓜灣玩具大屠殺」的慘劇：價值數萬高達模型、超合金、佐敦figure被棄土瓜灣｜網民睇到PTSD

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留言把武器當開隱形模式（笑死）

事主妻子認為死神高達不吉利影響風水，要求馬上處理、不能留在家中！雖然樓主上網貼文訴苦，但仍感謝老婆的仁慈，沒有背著他掉了玩具已是大發慈悲。網民留言回應：「對她說這部叫蝙蝠高達，福到福到、很好意頭！」又有人安慰事主，不如只擺武器收起高達，當死神高達在使用絕招「隱形模式」。

有人建議只擺武器收起高達，當死神高達在使用絕招「隱形模式」。

終極對抗：買天使高達

樓主本打算買FM禁斷高達，但又是用鐮刀做武器，老婆一定嘈，有留言笑說：「老婆係咪叫你買天使高達呀？」如果是的話就很正點，因為Metal Build 有能天使、力天使高達，還有「天使翼」Wing Zero！最後有人出「大絕」，建議事主擺泰國鹹蛋超人佛像、太太一定滿意。

有人建議事主擺泰國鹹蛋超人佛像、太太一定滿意。

樓主回憶，以前也曾經因為女兒看到後害怕，被迫掉了一款異形玩具。他勸告喜歡模型的男人，沒事不要去結婚，不過感覺他是在開玩笑，並沒有發生家庭慘劇。其實記者自己也試過被家人禁止擺放《鬼滅之刃》的日輪刀，認為刀刃不吉利，不知各位讀者有否相似經驗，因家人要求被迫放棄珍藏？

原文：Just Build Model 做模型就對了！