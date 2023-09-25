iPhone 15 Pro Max上手評測　潛望長焦都有　鈦金屬打造成功減重

iPhone 15全系已經正式開售了，中關村在線也在第一時間拿到了新機全部四款機型。要說今年升級最大的型號是iPhone 15 Pro Max應該沒什麼意見吧。



現在就由我來帶大家做一個iPhone 15 Pro Max的快速上手，幫助大家快速了解這款新品。

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1、鈦金屬邊框體驗，Pro Max成功減重

先來看看外觀設計，iPhone 15 Pro Max整體的設計風格與前代機型相差並不多。但是在用料材質上改變比較大，iPhone 15 Pro Max的邊框採用了鈦金屬打造。我上手的第一感覺是輕了不少，拿在手上沒有再像拿「磚頭」一樣了。iPhone 15 Pro Max的重量是重量為221克。相較於前一代的240克，其重量減輕了19克。

鈦合金是一種高強度、輕質且具有高度耐腐蝕性的金屬，這也是鈦金屬首次應用在手機當中。iPhone 15 Pro Max所使用的鈦金屬邊框，材質被廣泛運用於航天、醫療等領域，火星車運用的就是同款材質。搭載鈦金屬的iPhone 15 Pro Max，耐用性或將比前代的鋁合金邊框更強一些。

我們拿到手的配色是藍色配色，除此之外還有原色、白色以及黑色可供選擇。今年的藍色和iPhone 12 Pro發布的海軍藍配色非常接近，我認為顏值還是挺高的，但是這款配色好像大家不太喜歡，預售當日只有藍色沒人搶，可能是因為辨識度不高的原因吧。

再看細節，鈦金屬邊框採用了金屬拉絲工藝，摸上去有些磨砂感，相較於前代的亮面不鏽鋼工藝可以有效的減少指紋沾染。但是，蘋果並沒有做到完全不沾染指紋，還有爆料稱這種邊框用久了可能會出現偏色的問題。至於耐用程度相較於不鏽鋼如何，多少天會出現刮痕等問題，中關村在線將在後續為大家帶來結論。

2、經典靜音鍵被改/Lightning接口被淘汰

在外觀設計上還有大家比較關心的是USB-C接口和靜音鍵的改變。先說USB-C接口，目前蘋果的主要產品線包含MAC、AirPods Pro、ipad等全部更新了USB-C接口，iPhone作為最重磅的產品一直使用Lightning確實是不太合適了。今年更新USB-C也是在情理之中，桌面上再也不用準備那麼多線了。

更換為USB-C口後的iPhone 15 Pro Max，支持 10Gbps 的傳輸速度，還支持反向充電，通過 C 口連接耳機、手錶，最高 4.5W速度並不快，但比沒有強。手機包裝內會附贈一根1米的USB-C線，但依舊沒有贈送充電頭。

再說靜音鍵的改動，撥杆靜音鍵可以說是iPhone的標誌之一了，但是在iPhone 15 Pro Max中換為了按鍵式。這顆按鍵繼承了調節靜音的功能，此外還可以自定義包含打開手電筒、變成快門等等功能，利用Taptic Engine線性馬達來模擬按鈕反饋。

總體來看，這項改動還是可以讓人滿意的，把單一功能的按鍵變為更加實用的多功能按鈕，日常使用體驗要強上不少。但是隻有Pro和Pro Max有這項功能，普通版的iPhone依舊是老款撥杆，這也不是什麼高科技功能，蘋果這也要區別對待，我覺得沒有必要。

回到正面屏幕，iPhone 15 Pro Max依舊採用了動態島（靈動島）設計，動態島沒有什麼好說的了大家已經非常熟悉了。屏幕最大的改觀是黑邊更窄，在屏幕尺寸不變的情況下，可以獲得更高的屏佔比，視覺體驗更加出色。

總結一下吧，升級為鈦金屬材質的iPhone 15 Pro Max在質感和實用性方面，都要比前代機型強上一個檔次。很多人吐槽蘋果新品擠牙膏，但是這次在外觀設計上我認為不能算擠，第一次拿在手上的新鮮感還是挺足的。

3、3nm A17 Pro/潛望長焦全都安排了

聊聊iPhone 15 Pro Max在性能方面的升級，主要的有亮點晶片和影像性能。先來說說晶片，iPhone 15 Pro Max升級了全新的A17 Pro處理器，這顆處理器是全球首個3nm工藝製程晶片，也是蘋果首次用Pro為後綴命名A系列晶片。在A17 Pro發布之前買，大家對於這顆晶片的期待程度是非常高的，畢竟3nm可以說是接近物理的極限了。

但是實際來看，A17 Pro的整體性能提升相較於A16來說只有10%左右。並不是說這個性能提升有多低，只不過沒有符合大家對於3nm晶片的期待而已。現在對A17 Pro過早的下定論還太早了，因為這顆晶片未來將會支持PC級別的3A大作，用手機玩3A已經近在眼前。更詳細的A17 Pro性能測試以及遊戲測試，中關村在線也將在稍後為您帶來。

開頭我們說過，iPhone 15 Pro Max是今年蘋果升級最大的機型，是因為除了我們上述提到的常規升級，Pro Max還專屬升級了潛望式長焦鏡頭。長焦一直以來都是iPhone在影像能力上的短板，而長焦確是日常或者旅遊中大家常用的焦段，這次iPhone 15 Pro Max終於安排上了。

iPhone 15 Pro Max所搭載的潛望式長焦鏡頭採用了四重反射稜鏡設計，可以實現 5 倍的光學變焦和 25 倍的數字變焦，相比於普通版機型的2倍和Pro的三倍長焦，提升非常的明顯。並且這種設計還能有效節省手機的內部空間，讓手機厚度幾乎不變的情況下，影像性能獲得了極大提升。

但是，即便長焦性能有所升級，但iPhone 15 Pro Max與Android陣營的旗艦手機相比也還差了一些。例如，三星的旗艦S23 Ultra已經可以支持10倍光學變焦和100倍數碼變焦，性能要比iPhone更強一些。不過有總比沒有強，五倍變焦應付日常拍攝也已經足夠了。

4、結尾

上手iPhone 15 Pro Max這段時間，我對它的評價是中規中矩的一次升級，不算擠牙膏但也沒有太驚豔。手裏有iPhone 14 Pro Max 的朋友，如果喜歡鈦金屬可以升級一下，但硬買我是覺得沒有什麼必要的。手裏是iPhone 13 Pro Max的朋友，我是比較建議升級的，因為今年的蘋果官方回收價格挺不錯的，我的13 Pro Max可以回收4800元，比愛回收都要高，可能明年就不值這麼多了，得趕緊出手。

你對iPhone 15 Pro Max還有什麼疑問或是看法，歡迎在下方評論區參與討論。目前京東平台已經上架了iPhone 15 Pro Max，但是已經被搶乾淨了。想要買的朋友可以收藏關注一下鏈接，有可能會有零散的貨放出來。

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