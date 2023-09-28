搶高達過去是指《Gundam》動畫劇情：由《Z》Mk2、GP02、SEED 四子……大量高達曾被敵軍強奪！而今次所指的「搶高達」卻發生在真實世界，日本宇都宮一家模型店，在9月26日被4名劫匪爆竊，不單失去20萬元包括高達、遙控車模型，是甚麼高達模型？是很值錢的限定款嗎？為何匪徒不惜犯法去搶？



搶去高達、大和號、遙控車共值20萬日圓

在9月26日凌晨3時，位於栃木縣宇都宮市的一家模型店被4名劫匪爆竊，從CCTV可見，最先有人在玻璃門外以電筒照向店內視察情況，之後竟然有另一名劫匪從CCTV畫面下方走出來，並輕鬆打開大門讓其他同黨入店。之後4人似乎非常熟路，先查看收銀處有無錢好偷，之後幾人夾手夾腳在大門邊的飾櫃內偷走大量大盒的模型，根據日媒後續報導，當中包括高達、宇宙戰艦大和，以及遙控車模型組件，共值20萬日圓。後來在店內前鋪後居留宿的55歲店主驚醒，上前阻止時及反抗時，更被打至全身受傷、滿面腫脹！

圖為日媒訪問橫濱區另一家模型店，非案發現場。（ANNnewsCH 影片截圖）

在店內前鋪後居留宿的55歲店主，更在反抗時更被打至全身受傷、滿面腫脹！

劫匪搶高達．日媒唔明白

對一般市民、觀眾而言，高達模型只是細路仔玩具，頂多賣幾百港元，何以值得去偷去搶？日本ANN NEWS 他們走訪了一家位於橫濱的模型店，提出以上問題，特別做了一條短片分析：原來因疫情影響，平時已經有砌模型習慣的玩家，空閒時間更多、砌模型的量亦變快，令BANDAI 24小時開廠生產也供不應求，一些熱門但又未能夠時再版的款式，在網拍往往出來炒價，看準時機的排隊黨有計劃掃貨，再放上拍賣網高價轉售，令缺貨情況（日文叫：品薄）雪上加霜。高達模型炒風不斷｜MG大魔$300炒到$900 轉售Gundam模型月入10萬

雖然BANDAI已開新廠房加大力度不斷啤，零售店也不時跟轉售商玩戰術阻止炒賣，但有求就有供，模型炒賣情況仍然未有停止，而且在Yahoo Japan 、mercari 等裝拍平台轉售，很難追查貨源，至引發不法文子犯法偷模型的案件發生。

一些限定版高達模型，炒價可大可少。

香港情況也一樣，每當有熱門新貨推出（比如9月30日發售的RG高達艾比安：開箱報告將於當中10時公開），模型店外總會出現人龍，當中包括真用家，也有炒家。

高達模型搶購熱潮由去年9月開始，圖為當時排隊等模型店的人龍。（非事發當日圖片／示意圖）

示訛圖：非事發模型店，為同區另一同類型店鋪。（網上圖片）

7張卡快速了解｜BANDAI 3招打擊日本高達模型炒家

針對模型炒賣，BANDAI都曾經出手，比如先製作出比需要更多的貨量，再一次過海量推出市面，用洪水浸死炒家。而設有退貨服務的大型模型店，更想出「真玩家買模型要先開盒剪件」，令到炒家無法退款的絕扣。

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香港也有模型發燒友遭竊 失百盒Figure值10萬元

今年3月，一位香港玩家位於新蒲崗工廈的迷你倉亦遭賊人爆竊，約160盒簇新的模型被偷走，事主的模型珍藏達20多年，包括PG級和MG級的高達，與及超時空要塞等，其中PG級突擊自由高達最貴，現時零售價約2,000元，損失總值約10萬元。（模型發燒友迷你倉遇竊 失百盒Figure值10萬元 包括限量版PG高達）