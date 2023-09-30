RG 1/144 高達艾比安 模型開箱｜RG 1/144 Gundam Epyon 9月30日上市，hk01 heshtech 早前已率先取得實物，記者覺得這款可能是RG系列中最「超級系」的高達款式，輕鬆素組都勁有型，馬上睇睇記者用2晚上色組裝的完成品。



高達艾比安｜只設近身戰武器的超級系騎士

高達艾比安（OZ-13MS Gundam Epyon）是OZ專為領導人杜魯斯而研發的泛用試作型可變MS，在完成後杜魯斯將機體託付給了小背心希羅尤，最後成為白色獠牙司令薩古斯的專用機。為了堅持騎士道精神，高達艾比安不設槍砲，全身只有近身戰武器，變型成雙頭翼龍後，都只會用龍口咬人（笑）。

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RG 1／144 高達艾比安最前開箱｜鍾世傑 攝

RG 1／144 高達艾比安最前開箱｜鍾世傑 攝

所以呢……如果你也像記者一樣不喜歡砌武器，你有福了！不用砌浮游砲、龍騎兵、刀槍劍砲，電熱鞭一體成型，cut出來就任扭，比想像中還要更輕鬆完成，出來的完成品尤如超級系英雄機體，四肢可動性高，加上超巨型光劍+電熱鞭以及新設定可張開的「魔鬼翼」，擺出超級系帥氣斬擊動作！

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RG 1／144 高達艾比安最前開箱｜鍾世傑 攝

RG 1／144 高達艾比安最前開箱｜鍾世傑 攝

RG 1／144 高達艾比安最前開箱｜鍾世傑 攝

接駁在護盾上的電熱鞭為一體成型，整條cut出來就扭得，如果想上色，可能就要用Gundam Marker手油。而記者自己就在圓形細位上點了電鍍油。

RG 1／144 高達艾比安最前開箱｜鍾世傑 攝

RG 1／144 高達艾比安最前開箱｜鍾世傑 攝

組件感想：分色完美，但一定要努力清水口

RG 1/144 高達艾比安幾乎是百分百分色分件，零件沒有想像中細碎，很快就能完成。原組件應該是紅色+海軍藍，但因為記者個人喜好，才改成紅+深灰（想睇原色可上官網）

RG 1／144 高達艾比安最前開箱｜鍾世傑 攝

裝甲部份隱藏水口比較多，不過所在位置尚算合理不難處理，外甲上留了很多窿仔，買支30蚊電鍍油筆，在骨架上點幾點，就能輕鬆做出極精美的細節。

RG 1／144 高達艾比安最前開箱｜鍾世傑 攝

記者在雙翼做了光澤+消光兩種上色，很簡單就能加上層次。但要留心可動翼部件組裝次序，另外翼面黑色花邊屬一體成型，一定要清好所有水口，一旦組合後很難拆出來，分分鐘中間位折斷！

RG 1／144 高達艾比安最前開箱｜鍾世傑 攝

把玩感想：擺動作很容易

艾比安的腰不太能向前後彎，不過頭、雙腳都好靈河，雙膊有拉出關節，雙手握刀過頭的動作輕鬆做到。雙膊甲使用了類似 METAL BUILD 突自那種前方面蓋可向來掀起的設計，舉手做斬劈動作時，膊甲都能保持向上不用向後反。最大痛點可能是雙翼真的非常重，如果不加action base 支撐架，做甫士就會向後倒。

RG 1／144 高達艾比安最前開箱｜鍾世傑 攝

而雙頭翼龍MA型態都一樣好型，RG版艾比安在雙腳做了重關節，龍頭可以瘋狂扭動，腳板還可以上下打開變龍口，擺出很有生物感的動作。

RG 1／144 高達艾比安最前開箱｜鍾世傑 攝

最終評分90分：最「唔高達」的RG高達

記者對RG高達艾比安最大感想是：這盒雖是RG高達，但卻非常「唔高達」，感覺像在經Ultraman、Rider帥氣英雄，又或是索斯機械獸模型（變型非常簡單，不用怕白化）。如果你近排有點：砌太多高達有點悶，試試艾比安，感覺真的很不一樣！組件比想像中少，又不會砌武器，2日起到貨好適合10.1連假玩。

RG 1/144 高達艾比安 ｜RG 1/144 Gundam Epyon 4200日圓、香港預計約售$299

RG 1/144 高達艾比安 RG 1/144 Gundam Epyon



4200日圓、香港預計約售$299（9月30日發售）



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