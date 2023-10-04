Honor Pad X9 LTE開箱評測｜$1799纖薄金屬機身 影音表現性價比高
Honor Pad X9 LTE 開箱評測｜Android 平板市場「復甦」近兩年時間，推出的產品中以入門價位為主，不過有廠商亦勇於向上多加嘗試，為用戶帶來更進一步的體驗，近年在這一方面十分進取的 Honor，日前就在香港市場推出了其最新平板新作 Honor Pad X9 LTE，在稍高一點的價位為用戶帶來影音能力更強的新選擇。
Honor Pad X9 LTE 上手：金屬機身、纖巧之餘夠流動
Honor Pad X9 LTE 從字面上而言是上年度 Pad X8 的後繼機種，然而在開箱過後，會發覺其內外表現會比較像 Honor 另一部平板 － Honor Pad 8 的加強版，在保留金屬外型、加入 4G LTE 連線及提升了其他硬件配置的同時，Honor Pad X9 LTE 的定價不過為＄1,799，對比 Honor Pad 8 的初始價格便宜＄800，性價比更高。
言歸 Honor Pad X9 LTE 本身，其機身物料主要為鋁金屬，近鏡頭位置雖然改用了塑膠物料以容納不同的接收天線，但依然加入金屬質感的塗裝，整體就是一部低調的金屬平板；Honor Pad X9 LTE 機身淨重亦只有 495g、厚 6.9mm，以其屏幕尺寸達 11.5”、內置 7250mAh 電池等因素納入考慮，Honor Pad X9 LTE 的流動性當真值得一讚。
中階效能、影音能力依然剎食
Honor Pad X9 LTE 依然是以中階為定位，其處理器選材為 Qualcomm Snapdragon 685，效能未算頂尖，不過配合內置的 4GB RAM及以內置的 Honor OS Turbo 功能從 ROM 處調用的額外 3GB，處理一般的睇片、上網用途已非常夠用，用來當作文書處理的第二屏幕更是相當不俗。
Honor Pad X9 LTE 的另一大賣點在於它的影音功能，除了屏幕採用比上一代更高更新率的 IPS 材質，其機身兩邊及底部各有 2 個喇叭，一共 6 個喇叭進行聲音輸出，在觀看電影時的立體聲、低音表現俱佳。
唯一可惜的是 Honor Pad X9 LTE 並未有支援任何高階音效輸出特效如 Dolby Atmos、Hi-Res Audio 等等，不然在影音輸出上甚至可以挑戰小米 Xiaomi Pad 6 Pro、Samsung Galaxy Tab S9 等在影音領域同樣吃香的高階平板。
在一般的軟件配套方面，Honor Pad X9 LTE 的配置與之前推出市場的平板沒有太大分別，同樣不變的還有可以盡用屏幕進行多工的設計，最多可以讓 4 個不同的 Apps 出現在畫面。
Honor Pad X9 LTE規格
尺寸：267.3mm x 167.4mm x 6.9mm
重量：495g（含電池）
螢幕尺寸：11.5吋 TFT液晶屏（IPS）
屏幕像素：2000×1200dpi
CPU型號： Qualcomm Snapdragon 685
操作系統：MagicOS 7.1(Android 13)
機身内存：128GB
相機：500萬像素後置鏡頭／500萬像素前置鏡頭
電池容量：7250mAh
連接：Wi-Fi／藍牙5.1
售價：$1,799