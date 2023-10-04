Honor Pad X9 LTE 開箱評測｜Android 平板市場「復甦」近兩年時間，推出的產品中以入門價位為主，不過有廠商亦勇於向上多加嘗試，為用戶帶來更進一步的體驗，近年在這一方面十分進取的 Honor，日前就在香港市場推出了其最新平板新作 Honor Pad X9 LTE，在稍高一點的價位為用戶帶來影音能力更強的新選擇。



Honor Pad X9 LTE 開箱評測｜日前正式在香港上市（蔡浩騰 攝）

Honor Pad X9 LTE 上手：金屬機身、纖巧之餘夠流動

對比上代，Honor Pad X9 的屏幕加大、而且有更高的 120Hz 更新率（蔡浩騰 攝）

Honor Pad X9 LTE 從字面上而言是上年度 Pad X8 的後繼機種，然而在開箱過後，會發覺其內外表現會比較像 Honor 另一部平板 － Honor Pad 8 的加強版，在保留金屬外型、加入 4G LTE 連線及提升了其他硬件配置的同時，Honor Pad X9 LTE 的定價不過為＄1,799，對比 Honor Pad 8 的初始價格便宜＄800，性價比更高。

言歸 Honor Pad X9 LTE 本身，其機身物料主要為鋁金屬，近鏡頭位置雖然改用了塑膠物料以容納不同的接收天線，但依然加入金屬質感的塗裝，整體就是一部低調的金屬平板；Honor Pad X9 LTE 機身淨重亦只有 495g、厚 6.9mm，以其屏幕尺寸達 11.5”、內置 7250mAh 電池等因素納入考慮，Honor Pad X9 LTE 的流動性當真值得一讚。

機身淨重亦只有 495g，單手握持感覺都不會太重，屏幕比例更是平板少見的 5：3，整體較長，用來閱讀網頁／文字的話可以看得更多（蔡浩騰 攝）

中階效能、影音能力依然剎食

Honor Pad X9 LTE 處理器選材為 Qualcomm Snapdragon 685，RAM 方面就以軟件手段加至 7GB（蔡浩騰 攝）

Honor Pad X9 LTE 依然是以中階為定位，其處理器選材為 Qualcomm Snapdragon 685，效能未算頂尖，不過配合內置的 4GB RAM及以內置的 Honor OS Turbo 功能從 ROM 處調用的額外 3GB，處理一般的睇片、上網用途已非常夠用，用來當作文書處理的第二屏幕更是相當不俗。

Honor Pad X9 LTE 的 6 揚聲器設計加強了音效輸出效果，不過屏幕最高亮度只有 400nits，同時又未有加入任何高階的影音認證，比較可惜（蔡浩騰 攝）

Honor Pad X9 LTE 的另一大賣點在於它的影音功能，除了屏幕採用比上一代更高更新率的 IPS 材質，其機身兩邊及底部各有 2 個喇叭，一共 6 個喇叭進行聲音輸出，在觀看電影時的立體聲、低音表現俱佳。

唯一可惜的是 Honor Pad X9 LTE 並未有支援任何高階音效輸出特效如 Dolby Atmos、Hi-Res Audio 等等，不然在影音輸出上甚至可以挑戰小米 Xiaomi Pad 6 Pro、Samsung Galaxy Tab S9 等在影音領域同樣吃香的高階平板。

在屏幕的邊緣可以拉出多工的專用選單，可以點擊開出小視窗或將 App 拖曳至一邊作分屏操作（蔡浩騰 攝）

在一般的軟件配套方面，Honor Pad X9 LTE 的配置與之前推出市場的平板沒有太大分別，同樣不變的還有可以盡用屏幕進行多工的設計，最多可以讓 4 個不同的 Apps 出現在畫面。

最多可以讓4個不同的 Apps 在畫面中出現

Honor Pad X9 LTE規格

尺寸：267.3mm x 167.4mm x 6.9mm

重量：495g（含電池）

螢幕尺寸：11.5吋 TFT液晶屏（IPS）

屏幕像素：2000×1200dpi

CPU型號： Qualcomm Snapdragon 685

操作系統：MagicOS 7.1(Android 13)

機身内存：128GB

相機：500萬像素後置鏡頭／500萬像素前置鏡頭

電池容量：7250mAh

連接：Wi-Fi／藍牙5.1

售價：$1,799