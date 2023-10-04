iPhone 15系列這些新功能你都知道嗎？動作按鈕設定成拍攝最實用

iPhone 15系列正式開售已經一周有餘，相信搶到首發的朋友們一定都拿到了自己的心儀好機。相比往代，iPhone 15標準版升級的配置比較豐富，iPhone 15 Pro系列也有一些不錯的配置迭代，不像前兩年那麼「擠藥膏」。



如果你沒有看過今年的發布會，可能對iPhone 15系列本次新增的功能並不知悉，今天我就來帶你體驗3個新增的趣味功能，包你一看就懂。

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1、iPhone 15 Pro動作按鈕（操作按鈕）

在iPhone 15 Pro系列上，蘋果將經典靜音撥鍵升級為「動作按鈕」，能給用戶帶來更多自定義選項。在默認情況下，這顆動作按鈕的功能設定還是切換響鈴、靜音模式，我們來看看如何修改。

首先我們進入設置，然後下翻，在通用下方就能找到「動作按鈕」。點進去之後我們就能看到豐富的自定義的選擇項，包括專注模式、手電筒、相機、語音備忘錄等等。你還可以給這顆按鈕設置一些快捷指令，比如快捷開啟應用，或是進入反轉畫面、色彩濾鏡、降低白點值等輔助功能。

值得注意的是，如果你自定義了動作按鈕，就得通過控制中心靜音手機，或者在專注模式裏設置好自定義情景。

2、iPhone 15系列設置充電上限

有網友發現，iPhone 15系列新增了一個「設置充電上限」功能，開啟後手機只會把電量充到80%上限。相比完全充滿，充到80%手機續航肯定會有一定下降，但優點也很明顯，電池能長時間保持在健康的狀態，能有效延長電池壽命，理論上一直開著它多用個一兩年沒問題。

為什麼充到80%就停可以延長電池壽命呢？簡單來說，手機電池長時間保持在滿電狀態，內部可能會產生一些不可逆的化學反應，減少活躍電子數量，導致電池壽命損耗。因此，很多手機廠商都有類似健康充電的功能，手機快充滿時就會滿滿涓流，一旦充滿就會自動停止。

3、USB-C口帶來的反向充電

由於歐盟的制約，iPhone 15全系都更改為USB-C接口，其中iPhone 15 Pro系列支持USB 3.0傳輸，iPhone 15系列是USB 2.0，庫克總喜歡在這些地方砍一刀。不過，現在iPhone終於能和Mac、iPad共享同一根充電線，出門旅遊隨便薅幾根C口線就行了。

值得注意的是，iPhone 15系列現在也支持反向充電了，4.5W給Apple Watch充充電還是很方便的。

4、空間視頻（官方畫餅）

最後，iPhone 15系列還將全系支持空間視頻拍攝。這項功能在今年的WWDC 23上正式發布，其憑藉多顆攝像頭協作拍攝出不同角度下的不同畫面，再通過Vision Pro眼鏡自由查看，從而達到身臨其境的查看體驗。

這項功能將於今年晚些時候上線。

其實iPhone 15系列的升級還遠不止這些，更多都在配置方面，您在入手之後自然就會體驗得到。您認為iPhone 15系列還缺乏什麼關鍵功能呢？

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