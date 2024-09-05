摩羯颱風殺到、香港即將在今日（5日）傍晚4時左右改掛8號風球，打風落雨後洗衫特別難乾，連續下雨衣物仍未乾透點算？在街上弄得全身濕透，又有甚麼辦法可以快速乾衣？韓國媒體YTN節目《POINT》傳授6招快速乾衣法，原來用風筒吹乾衫時，再加一樣小物，就能令乾衣效果更快！



臨急臨忙衣服未乾？6招幫你應急

想不到10月仍然會打風下大雨，就算有帶傘都會弄風衫褲鞋襪全都濕透，回到學校、公司又沒有替換衣物，有何應急方法？有時撞正像今次颱風小犬11點幾落8號，趕頭趕命返工，但衣服因為連日大雨未乾，都可以參考韓國節目《POINT》介紹的6個快速乾衣秘技。

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1. 風筒紙袋吹乾法

將細件薄物、不算太濕衣服放在膠袋內（紙袋亦可），將風筒對著袋口吹，大既5分鐘就能吹乾衣物，不建議用在較厚的衣物如牛仔布、毛衣之上。

1. 風筒紙袋吹乾法（YTN節目《POINT》截圖）

注意事項頗多｜留意袋子不能太細，以免過熱融化，另外操作時留意袋口同風筒間不能有縫，以防熱風流失。另由於風筒連續使用超過10分鐘有過熱損毀的機會，所以吹一段時間就要熄機，等風筒降溫。



留意袋子不能太細，以免過熱融化（YTN節目《POINT》截圖）

2.使用乾衣機時大加毛巾

若家中有乾衣機，你又趕著出門口，可試試在乾衣的同時放入一條乾毛巾一起攪動，利用毛巾吸走衣物水份，能縮短乾衣時間。

可試試在乾衣的同時放入一條乾毛巾一起攪動，利用毛巾吸走衣物水份，能縮短乾衣時間。

3. 用抽濕機／風扇吹

有些衣服本身就不能放入乾衣機加熱，自然也不能用1的風筒紙袋吹乾法，你可以直接放在電風扇前吹，又或將它擺近抽濕機，有些除濕機甚至設有乾衣功能，效果更好。

將濕衣服擺近抽濕機，有些除濕機甚至設有乾衣功能，效果更好。

4. 以乾毛巾吸水

一些厚身衣物如毛衣、衛衣，可以晾衫前先以厚身毛巾印走表面水份，可加快乾衣過程。亦有變種做法：先用衣架掛起毛巾，然後將衣服掛在毛巾上，如此這樣拿起晾乾，一樣可加快乾衣過程。

可以晾衫前先以厚身毛巾印走表面水份，可加快乾衣過程。（YTN節目《POINT》截圖）

先用衣架掛起毛巾，然後將衣服掛在毛巾上（YTN節目《POINT》截圖）

5.電飯煲烘乾

將電飯煲調至保溫模式（keep warm），飯煲本身就會發熱，此時可以將襪、手巾、內衣等小型且輕薄的衣物放在煲面，能加快烘乾衣物。

可以將襪、手巾、內衣等小型且輕薄的衣物放在調至保溫模式（keep warm）的電飯煲面，加快烘乾衣物。（乃木坂46網頁圖片）

6.以熨斗埋尾加強乾燥效果

若衣服已幾乎乾透，可能只是袖口、口袋這些略厚位置未乾，可以使用熨斗熨乾，但留意熨斗不要開蒸氣，也要小心過熱令衣物燒焦。

袖口、口袋這些略厚位置未乾，可以使用熨斗熨乾

題外話：微波爐乾衣可行嗎？

原理上可行，微波可以將衣物中的水分變成水蒸氣，起到消毒殺菌的作用，但火牛不能過高，以防著火，並要留意不少衣服都有金屬拉鏈／鈕扣。台灣就曾有女生心急，以微波爐弄乾銀包險釀火警，銀包都燒黑了，微波爐的玻璃底盤被烤黑了一大片。由於限制太多，本文不建議使用。